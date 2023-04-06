Кому подойдут «золотые» облигации «Селигдара»

Российский золотодобытчик «Селигдар» 4 апреля собрал книгу заявок на новый для финрынка долговой инструмент – облигации, привязанные к цене золота. Спрос на них за несколько часов превысил 3 млрд руб., и компания решила продлить размещение, увеличив предложение до 5 млрд руб. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из конъюнктуры рынка, сообщил «Ведомостям» представитель «Селигдара».