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Кому подойдут «золотые» облигации «Селигдара»

Это альтернатива золоту с возможностью получать дополнительную доходность
Михаил Кузнецов Инга Сангалова
Карьер участка «Надежда» / «Селигдар»

Российский золотодобытчик «Селигдар» 4 апреля собрал книгу заявок на новый для финрынка долговой инструмент – облигации, привязанные к цене золота. Спрос на них за несколько часов превысил 3 млрд руб., и компания решила продлить размещение, увеличив предложение до 5 млрд руб. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из конъюнктуры рынка, сообщил «Ведомостям» представитель «Селигдара».

Облигации выпускаются на пять лет, номинальная стоимость каждой составляет 1 г золота. Расчет номинальной стоимости и купонного дохода будет осуществляться в рублях, на основе учетной цены на золото, установленной ЦБ. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+ (EXP).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных