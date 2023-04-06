Кому подойдут «золотые» облигации «Селигдара»Это альтернатива золоту с возможностью получать дополнительную доходность
Российский золотодобытчик «Селигдар» 4 апреля собрал книгу заявок на новый для финрынка долговой инструмент – облигации, привязанные к цене золота. Спрос на них за несколько часов превысил 3 млрд руб., и компания решила продлить размещение, увеличив предложение до 5 млрд руб. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из конъюнктуры рынка, сообщил «Ведомостям» представитель «Селигдара».
Облигации выпускаются на пять лет, номинальная стоимость каждой составляет 1 г золота. Расчет номинальной стоимости и купонного дохода будет осуществляться в рублях, на основе учетной цены на золото, установленной ЦБ. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+ (EXP).
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