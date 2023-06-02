Чего ждать на фондовом рынке в июне

Позитив на рынке акций в мае сохранился благодаря дивидендному сезону, отмечают аналитики: с начала года индекс Мосбиржи уже вырос на 26,16%. В мае ликвидность была от Сбербанка (более 560 млрд руб. дивидендов), в июне будет от «Лукойла», «Интер РАО», «Полюса», а в июле – от «Роснефти», МТС, «Татнефти», и др., напоминает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В условиях невысокой ликвидности реинвестирование этих средств способно поддержать индекс Мосбиржи, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий: сейчас доля частных инвесторов в обороте акциями составляет рекордные 80%, а для них фактор дивидендов – один из ключевых при принятии решений.