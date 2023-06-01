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Приток средств физлиц на биржу в апреле оказался рекордным с начала кризиса

Летом инвесторы продолжат покупать дивидендные акции, но объемы торгов традиционно снизятся
Артем Кульша
Повышенная активность частных инвесторов в апреле может быть связана с трендом на рост индекса Мосбиржи / Андрей Гордеев / Ведомости

Чистый приток средств розничных инвесторов (разница между объемами покупок и продаж) на Московскую биржу в апреле составил 89 млрд руб. Это рекордный показатель с февраля 2022 г., когда он находился на уровне 198 млрд руб., следует из презентации директора департамента долгового рынка Мосбиржи Глеба Шевеленкова «Глобальные вызовы и оперативная адаптация» (есть у «Ведомостей»). Ее подлинность подтвердил представитель площадки.

Объем ценных бумаг (накопленная позиция) в портфелях физлиц вырос в 1,5 раза с начала года и достиг 759 млрд руб. В конце 2022 г. этот показатель составлял 482 млрд руб., по итогам мая прошлого года – 301 млрд руб., а февраля 2022 г. – 334 млрд руб. Количественные данные за другие месяцы в презентации не приведены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных