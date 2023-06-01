Приток средств физлиц на биржу в апреле оказался рекордным с начала кризиса

Приток средств физлиц на биржу в апреле оказался рекордным с начала кризисаЛетом инвесторы продолжат покупать дивидендные акции, но объемы торгов традиционно снизятся
Чистый приток средств розничных инвесторов (разница между объемами покупок и продаж) на Московскую биржу в апреле составил 89 млрд руб. Это рекордный показатель с февраля 2022 г., когда он находился на уровне 198 млрд руб., следует из презентации директора департамента долгового рынка Мосбиржи Глеба Шевеленкова «Глобальные вызовы и оперативная адаптация» (есть у «Ведомостей»). Ее подлинность подтвердил представитель площадки.
Объем ценных бумаг (накопленная позиция) в портфелях физлиц вырос в 1,5 раза с начала года и достиг 759 млрд руб. В конце 2022 г. этот показатель составлял 482 млрд руб., по итогам мая прошлого года – 301 млрд руб., а февраля 2022 г. – 334 млрд руб. Количественные данные за другие месяцы в презентации не приведены.
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