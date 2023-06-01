Приток средств физлиц на биржу в апреле оказался рекордным с начала кризиса

Объем ценных бумаг (накопленная позиция) в портфелях физлиц вырос в 1,5 раза с начала года и достиг 759 млрд руб. В конце 2022 г. этот показатель составлял 482 млрд руб., по итогам мая прошлого года – 301 млрд руб., а февраля 2022 г. – 334 млрд руб. Количественные данные за другие месяцы в презентации не приведены.