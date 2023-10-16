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Как прошло IPO «Астры»

Эксперты опасаются, что рынок уже переоценивает компанию
Михаил Кузнецов
Пресс-служба Мосбиржи

Российская группа «Астра», разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, 13 октября завершила первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона – 333 руб. за бумагу. Акционеры продали 10,5 млн бумаг (5% от находящихся в обращении) за 3,5 млрд руб. Инвесторы оценили рыночную капитализацию компании в 69,9 млрд руб.

Аналитики называют IPO «крайне успешным» – спрос превысил предложение в 20 раз. То есть инвесторы совокупно выставили заявки на 70 млрд руб., что эквивалентно капитализации компании при размещении. Для сравнения: спрос на 12% уставного капитала Genetico во время апрельского IPO превысил предложение в 2,5 раза при более скромной сумме привлечения, 178,8 млн руб. В декабре прошлого года Whoosh на крайне волатильном рынке собрала менее половины из планируемой суммы в 5 млрд руб., разместив акции по нижнему диапазону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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