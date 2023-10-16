Как прошло IPO «Астры»

Аналитики называют IPO «крайне успешным» – спрос превысил предложение в 20 раз. То есть инвесторы совокупно выставили заявки на 70 млрд руб., что эквивалентно капитализации компании при размещении. Для сравнения: спрос на 12% уставного капитала Genetico во время апрельского IPO превысил предложение в 2,5 раза при более скромной сумме привлечения, 178,8 млн руб. В декабре прошлого года Whoosh на крайне волатильном рынке собрала менее половины из планируемой суммы в 5 млрд руб., разместив акции по нижнему диапазону.