Как прошло IPO «Астры»Эксперты опасаются, что рынок уже переоценивает компанию
Российская группа «Астра», разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, 13 октября завершила первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона – 333 руб. за бумагу. Акционеры продали 10,5 млн бумаг (5% от находящихся в обращении) за 3,5 млрд руб. Инвесторы оценили рыночную капитализацию компании в 69,9 млрд руб.
Аналитики называют IPO «крайне успешным» – спрос превысил предложение в 20 раз. То есть инвесторы совокупно выставили заявки на 70 млрд руб., что эквивалентно капитализации компании при размещении. Для сравнения: спрос на 12% уставного капитала Genetico во время апрельского IPO превысил предложение в 2,5 раза при более скромной сумме привлечения, 178,8 млн руб. В декабре прошлого года Whoosh на крайне волатильном рынке собрала менее половины из планируемой суммы в 5 млрд руб., разместив акции по нижнему диапазону.