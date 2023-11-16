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Ozon завершил III квартал ростом выручки и отрицательной EBITDA

Результаты подтверждают долгосрочную стратегию, считает менеджмент
Дарина Артамонова
Евгений Разумный / Ведомости

Ozon объявил неаудированные финансовые результаты за III квартал 2023 г. Рост выручки ритейлера в этот период ускорился до 77% г/г до 109 млрд руб. за счет роста выручки от оказания услуг. При этом скорректированная EBITDA показала отрицательное значение 3,91 млрд руб. Оборот продаж (GMV), включая услуги, в III квартале увеличился на 140% г/г до 450,8 млрд руб. Это самый высокий показатель за восемь кварталов.

По итогам 2023 г. компания планирует сохранить положительную рентабельность по EBITDA и положительный операционный денежный поток. При этом с выходом на бухгалтерскую прибыль придется еще какое-то время подождать, сказал финансовый директор Ozon Игорь Герасимов в ходе онлайн-эфира для инвесторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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