Ozon завершил III квартал ростом выручки и отрицательной EBITDA

Ozon объявил неаудированные финансовые результаты за III квартал 2023 г. Рост выручки ритейлера в этот период ускорился до 77% г/г до 109 млрд руб. за счет роста выручки от оказания услуг. При этом скорректированная EBITDA показала отрицательное значение 3,91 млрд руб. Оборот продаж (GMV), включая услуги, в III квартале увеличился на 140% г/г до 450,8 млрд руб. Это самый высокий показатель за восемь кварталов.