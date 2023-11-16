Ozon завершил III квартал ростом выручки и отрицательной EBITDA

Ozon завершил III квартал ростом выручки и отрицательной EBITDAРезультаты подтверждают долгосрочную стратегию, считает менеджмент
Ozon объявил неаудированные финансовые результаты за III квартал 2023 г. Рост выручки ритейлера в этот период ускорился до 77% г/г до 109 млрд руб. за счет роста выручки от оказания услуг. При этом скорректированная EBITDA показала отрицательное значение 3,91 млрд руб. Оборот продаж (GMV), включая услуги, в III квартале увеличился на 140% г/г до 450,8 млрд руб. Это самый высокий показатель за восемь кварталов.
По итогам 2023 г. компания планирует сохранить положительную рентабельность по EBITDA и положительный операционный денежный поток. При этом с выходом на бухгалтерскую прибыль придется еще какое-то время подождать, сказал финансовый директор Ozon Игорь Герасимов в ходе онлайн-эфира для инвесторов.
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