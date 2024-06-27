Профучастники выступили против аккредитации организаторов IPO

Профучастники выступили против аккредитации организаторов IPOЭту идею на ПМЮФ выдвинул представитель Московской биржи
Московская биржа рассматривает введение аккредитации для организаторов первичных публичных размещений акций (IPO). Механизм позволит допускать к таким сделкам только проверенные компании, которые могут подтвердить качество своей работы, сообщила на Петербургском международном юридическом форуме–2024 (ПМЮФ) директор по развитию первичного рынка акций Мосбиржи Яна Шенкланд. «Ведомости» направили запрос в Банк России.
В последнее время появляются новые организаторы IPO с отсутствием истории работы, отметила Шенкланд. Спрос на размещения на рынке большой, и потенциальные эмитенты обращаются не только к высококачественным организаторам с большим опытом, но и к новым командам, чья работа беспокоит Мосбиржу, уточнила топ-менеджер торговой площадки.
Шенкланд предполагает, что аккредитация организаторов может проходить в виде экзамена, собеседования или проверки количественных и качественных показателей команды. Она добавила, что точного решения по этому вопросу у биржи пока нет – торговая площадка готова принять предложения участников фондового рынка.
Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе дискуссии на ПМЮФ-2024 уточнил у Шенкланд, означают ли потенциальное введение аккредитации организаторов стремление ограничить эту нишу рынка только теми компаниями, которые считаются качественными. «Не так давно была встреча в министерстве финансов как раз на тему IPO. И очень уважаемые организаторы – те, кого вы называете качественными, – сказали, что все могут сделать сами и никто им больше не нужен. Они призвали наконец закрыть эту лавочку, а то идут туда всякие… Вы ведь сейчас про это?» – спросил он.
Шенкланд отметила, что он «правильно прочитал между строк», но Мосбиржа не стремится к созданию олигополии среди организаторов IPO. Рынку нужны новые игроки, но они должны быть хорошего качества, подчеркнула она. «Тут важен критерий допуска этих людей, потому что они работают с эмитентами и помогают структурировать сделку, в некоторых случаях они могут адвайзить или советовать по ценовому диапазону, то есть, они могут влиять на IPO», – добавила топ-менеджер.
Основной проблемой в работе организаторов IPO с потенциальными эмитентами сейчас является стоимость услуг – она сильно отличается у банков и де-факто низшей лиги, сказал «Ведомостям» управляющий партнер АБ «Проспект» Олег Бычков. Он уточнил, что крупные эмитенты стараются взять в качестве организаторов широко известных игроков, а компании среднего диапазона упираются в вопрос цены. По мнению адвоката коллегии адвокатов Pen & Paper Дениса Драгунова, какие-либо проблемы во взаимоотношениях организаторов и эмитентов сейчас – это сущностные проблемы рынка. После 2022 г. IPO было мало, что отразилось на спросе и предложении услуг по подготовке размещений, пояснил эксперт.
Аккредитация организаторов IPO, тем более на бирже, вряд ли нужна, считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Биржа имеет право предъявлять требования к IPO, которое планируется провести на ее инфраструктуре, но это неизбежно ограничивает конкуренцию, подчеркнул эксперт. При текущих вводных введение дополнительного барьера в виде аккредитации еще больше затруднит проведение новых размещений, добавил Драгунов. Если проверку в итоге пройдет незначительное количество уже имеющихся на рынке крупных игроков, то часть эмитентов будут видеть только невыгодные или даже недоступные предложения, а выбор должен быть у всех, пояснил юрист. В то же время, крупным компаниям будет невыгодно работать с мелким сегментом, добавил он.
Не совсем понятно, какие именно требования к аккредитуемым могут выдвинуть и почему нельзя обойтись общими требованиями к раскрытию информации без дополнительной проверки, продолжил Бычков. Он обратил внимание, что сейчас де–факто и де–юре компании-организаторы не гарантируют определенный объем размещения. Подобные прецеденты были раньше – в международных IPO, в ходе которых банки-андерайтеры сами выкупали бумаги и затем продавали их своим инвесторам. Теперь же никто ничего не выкупает, подчеркнул юрист. Он считает, что рынку нужно увидеть детали предложения по аккредитации организаторов – что именно станет критерием добропорядочности.
Уже сформированные и опытные команды, безусловно, более эффективны, а менее опытные игроки в силу отсутствия наработанной базы тот же уровень подготовки не покажут, согласился Драгунов с Шенкланд. Но говорить об этом как об основании для введения аккредитации и жесткого регулирования было бы ошибочно, уверен юрист. Базовые рыночные механизмы спроса и предложения могут работать эффективно без дополнительных барьеров – в противном случае непрозрачности для инвесторов станет только больше, подчеркнул эксперт.
Собеседник «Ведомостей», знакомый с процессом организации сделок IPO, разделил эти мнения и предположил, что, возможно, биржа «хочет заработать на такой аккредитации – в продолжение инициативы про фондовый рынок без брокеров, которую остановил ЦБ». Идею о прямом допуске инвесторов к торгам без посредников Мосбиржа выдвинула в мае. 15 мая председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов объяснил, что это позволит сохранить ликвидность – иначе она будет распределена между крупными игроками. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в тот же день назвала инициативу неочевидной, а в июне ЦБ высказался против размытия функционала на фондовом рынке в консультативном докладе.
Все, что необходимо институциональным инвесторам для принятия решения об участии в IPO, – надежная отчетность эмитента и прозрачность корпоративных рисков (открытые данные о собственниках, структуре владения и т. д.), отметил директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. Розничным инвесторам принять такое решение сложнее, поэтому стандарты для организаторов размещения должны задаваться регулятором или СРО (саморегуляцией), считает он. Тимофеев согласился и добавил, что стандарты СРО являются оптимальным вариантом регулирования, так как IPO могут проходить на разных биржах. Глава НАУФОР подчеркнул, что до тех пор, пока услуга подготовки IPO не будет признана отдельным видом деятельности или частью иной деятельности на рынке ценных бумаг, подчинение этим стандартам будет добровольным.