Профучастники выступили против аккредитации организаторов IPO

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе дискуссии на ПМЮФ-2024 уточнил у Шенкланд, означают ли потенциальное введение аккредитации организаторов стремление ограничить эту нишу рынка только теми компаниями, которые считаются качественными. «Не так давно была встреча в министерстве финансов как раз на тему IPO. И очень уважаемые организаторы – те, кого вы называете качественными, – сказали, что все могут сделать сами и никто им больше не нужен. Они призвали наконец закрыть эту лавочку, а то идут туда всякие… Вы ведь сейчас про это?» – спросил он.