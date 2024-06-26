ЦБ не планирует наказывать компании за отклонение от дивидендной политики
Банк России выступает против введения ответственности за невыплату дивидендов при утвержденной дивидендной политике или за ее корректировку, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
«Говорить, наверное, на сегодняшний день об установлении ответственности за смену дивидендной политики или за невыплату дивидендов при наличии дивидендной политики было бы неправильно», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом, по его словам, важно обязать компании публиковать информацию о своей дивидендной политике. Чистюхин отметил, что по образцу лучших международных практик, компания должна ограничивать себя в смене своих корпоративных политик, в том числе дивидендной.
26 июня Чистюхин также заявлял, что Банк России подумает о введении ответственности для блогеров, рекламирующих первичное публичное предложение акций (IPO). По его словам, дискуссия о введении подобного регулирования идет уже продолжительное время.
28 мая Банк России рекомендовал эмитентам раскрывать больше информации об аллокации в ходе IPO. Также ЦБ призвал компании по итогам размещения раскрывать в виде сообщений о существенных фактах информацию об акционерах, которые в течение определенного времени обязуются не продавать свои акции, уточняя срок действия ограничения.