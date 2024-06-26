ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
Соответствующее предложение сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). В ответ на предложение Чистюхин заявил о готовности регулятора рассмотреть данный вопрос, сообщает «РБК Инвестиции».
«С учетом того, что очень много розничных инвесторов пришло на рынок, я вижу, что очень много IPO у нас происходит в том числе с помощью всяких блогов, газет и так далее. И ответственности там ни у кого никакой», – заявил сенатор. Он уточнил, что реализация предложенной им меры может осуществляться через ужесточение требования к СМИ в законе «О рекламе».
«Я понимаю, что хороших правовых конструкций не получается и дотянуться правоприменительно непросто, но я уверен, что-то мы придумаем – более эффективное, менее эффективное, точно здесь надо двигаться», – ответил, в свою очередь, зампред Банка России. По его словам, дискуссия о необходимости введения ответственности для медиа за рекламу IPO идет уже продолжительное время.
28 мая Банк России рекомендовал эмитентам раскрывать больше информации об аллокации в ходе IPO. Также ЦБ призвал компании по итогам размещения раскрывать в виде сообщений о существенных фактах информацию об акционерах, которые в течение определенного времени обязуются не продавать свои акции, уточняя срок действия ограничения.
Мосбиржа ждет в этом году порядка 15 новых компаний, а также дополнительные размещения (SPO) уже торгующихся имен, сказала «Ведомостям» директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова в июне. Ориентирование на пайплайн до 15 сделок подтвердили в Сбербанке, «Тинькофф инвестициях» и «Альфа-инвестициях».