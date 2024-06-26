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ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

Ведомости

Банк России подумает о введении ответственности для блогеров, рекламирующих первичное публичное предложение акций (IPO), пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Соответствующее предложение сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). В ответ на предложение Чистюхин заявил о готовности регулятора рассмотреть данный вопрос, сообщает «РБК Инвестиции».

«С учетом того, что очень много розничных инвесторов пришло на рынок, я вижу, что очень много IPO у нас происходит в том числе с помощью всяких блогов, газет и так далее. И ответственности там ни у кого никакой», – заявил сенатор. Он уточнил, что реализация предложенной им меры может осуществляться через ужесточение требования к СМИ в законе «О рекламе».

«Я понимаю, что хороших правовых конструкций не получается и дотянуться правоприменительно непросто, но я уверен, что-то мы придумаем – более эффективное, менее эффективное, точно здесь надо двигаться», – ответил, в свою очередь, зампред Банка России. По его словам, дискуссия о необходимости введения ответственности для медиа за рекламу IPO идет уже продолжительное время.

28 мая Банк России рекомендовал эмитентам раскрывать больше информации об аллокации в ходе IPO. Также ЦБ призвал компании по итогам размещения раскрывать в виде сообщений о существенных фактах информацию об акционерах, которые в течение определенного времени обязуются не продавать свои акции, уточняя срок действия ограничения. 

Мосбиржа ждет в этом году порядка 15 новых компаний, а также дополнительные размещения (SPO) уже торгующихся имен, сказала «Ведомостям» директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова в июне. Ориентирование на пайплайн до 15 сделок подтвердили в Сбербанке, «Тинькофф инвестициях» и «Альфа-инвестициях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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