ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

«С учетом того, что очень много розничных инвесторов пришло на рынок, я вижу, что очень много IPO у нас происходит в том числе с помощью всяких блогов, газет и так далее. И ответственности там ни у кого никакой», – заявил сенатор. Он уточнил, что реализация предложенной им меры может осуществляться через ужесточение требования к СМИ в законе «О рекламе».