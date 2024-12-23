Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 19 ноября

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 19 ноябряОн показал лучший результат за день с начала 2022 года
Индекс Мосбиржи утром 23 декабря поднялся выше 2700 пунктов впервые с 19 ноября. На 11:50 мск показатель достигал 2738 пунктов, тогда как 13:10 мск индекс скорректировался, немного снизившись до отметки в 2699 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
«Инвесторов вдохновило на покупки неожиданное решение ЦБ: регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Из-за ускорения инфляции, роста инфляционных ожиданий и ослабления рубля рынок ждал роста ставки», – подчеркнули эксперты.
По их данным, в лидерах роста было много акций компаний с высоким долгом, что является кратковременным импульсом, и в среднесрочной перспективе они будут отставать от индекса Мосбиржи. Закрепление выше 2700 пунктов обозначит новый ориентир в виде возвращения к максимумам ноября чуть ниже 2800 пунктов, но без технического отката «вряд ли обойдется», поскольку часть активных трейдеров захотят зафиксировать позиции, сообщают в «БКС мир инвестиций». В «Цифра брокер» происходящее назвали «волной оптимизма» со стороны инвесторов, которая была поддержана все тем же решением ЦБ. При этом, по данным аналитиков, сохранение ключевой ставки на прежнем уровне не отразится на валютном курсе, который продолжит определяться в большей степени показателями торгового баланса.
«В ближайшие дни рост на рынке акций, скорее всего, продолжится в направлении 2800 п. по индексу Мосбиржи, в то время как для формирования среднесрочных ожиданий стоит обратить внимание на поступающую макроэкономическую статистику», – отметили в компании, добавив, что на этой неделе выйдут данные Росстата за ноябрь по розничным продажам и уровню безработицы. В частности, особый интерес представляют показатели по занятости, поскольку могут подтвердить или опровергнуть предварительные признаки ослабления напряженности на рынке труда.
При этом индекс гособлигаций RGBI впервые с 10 сентября поднялся выше 105 пунктов. Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI (Russian Government Bond Index) – основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Индекс рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. По состоянию на 23 декабря 2024 года в индекс входят 26 гособлигаций.
20 декабря ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 21%. Тогда же индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые со 2 декабря. Лидерами роста выступили обыкновенные акции «Самолета» (15,16%), ПИК (14,27%) и «Мечела» (13,85%). В ходе пресс-конференции после решения ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина прокомментировала поручение президента Владимира Путина в начале декабря удвоить капитализацию фондовых рынков к 2030 г. Набиуллина рассказала, что стабильная низкая инфляция остается одним из важнейших условий развития фондового рынка.
Она также пояснила, что для обеспечения фондового рынка ростом необходимо поддерживать выгодную ставку дисконтирования (отражает стоимость денег в будущем, которые теряют покупательную способность со временем из-за инфляции), поэтому чтобы выполнить указание президента об удвоении капитализации фондов, необходимо достичь приемлемого уровня инфляции, тогда инвестору будет более выгодно вкладываться в активы.