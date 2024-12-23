Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 19 ноября

По их данным, в лидерах роста было много акций компаний с высоким долгом, что является кратковременным импульсом, и в среднесрочной перспективе они будут отставать от индекса Мосбиржи. Закрепление выше 2700 пунктов обозначит новый ориентир в виде возвращения к максимумам ноября чуть ниже 2800 пунктов, но без технического отката «вряд ли обойдется», поскольку часть активных трейдеров захотят зафиксировать позиции, сообщают в «БКС мир инвестиций». В «Цифра брокер» происходящее назвали «волной оптимизма» со стороны инвесторов, которая была поддержана все тем же решением ЦБ. При этом, по данным аналитиков, сохранение ключевой ставки на прежнем уровне не отразится на валютном курсе, который продолжит определяться в большей степени показателями торгового баланса.