Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов после решения ЦБ не повышать ставку
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые со 2 декабря на фоне решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. На 17:02 мск индекс составил 2616 пунктов с показателем роста в 8,3%, свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами роста выступили обыкновенные акции «Самолета» (15,16%), ПИК (14,27%) и «Мечела» (13,85%). Индекс начал резко расти после решения ЦБ. На 13:29 мск индекс биржи находился на уровне 2447,66 пункта, в 14:03 мск он увеличился до 2548,31 пункта (рост на 4,11%).
16 декабря индекс Мосбиржи снизился до 2424 пунктов, что стало минимумом с 31 марта 2023 г., писали «Ведомости». 12 декабря индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов, впервые он опустился ниже этой отметки 4 декабря, достигнув минимума впервые с 27 ноября.
Днем 20 декабря совет директоров ЦБ на последнем в этом году заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Согласно сообщению регулятора, произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы.