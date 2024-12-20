Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов после решения ЦБ не повышать ставку

Днем 20 декабря совет директоров ЦБ на последнем в этом году заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Согласно сообщению регулятора, произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы.