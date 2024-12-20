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Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов после решения ЦБ не повышать ставку

Ведомости

Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые со 2 декабря на фоне решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. На 17:02 мск индекс составил 2616 пунктов с показателем роста в 8,3%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидерами роста выступили обыкновенные акции «Самолета» (15,16%), ПИК (14,27%) и «Мечела» (13,85%). Индекс начал резко расти после решения ЦБ. На 13:29 мск индекс биржи находился на уровне 2447,66 пункта, в 14:03 мск он увеличился до 2548,31 пункта (рост на 4,11%).

16 декабря индекс Мосбиржи снизился до 2424 пунктов, что стало минимумом с 31 марта 2023 г., писали «Ведомости». 12 декабря индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов, впервые он опустился ниже этой отметки 4 декабря, достигнув минимума впервые с 27 ноября.

Днем 20 декабря совет директоров ЦБ на последнем в этом году заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Согласно сообщению регулятора, произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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