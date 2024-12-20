Глава ЦБ связала увеличение капитализации фондового рынка с замедлением инфляции

«Конечно, капитализация может расти быстрее, чем растет экономика, если активно происходят первичные размещения компаний. То есть за счет расширения круга компаний, которые выходят на биржу, на рынок капитала, и здесь у нас есть очень большой потенциал для роста. Фондовый рынок может расти быстрее, чем экономика, но для этого как раз нужна стабильно низкая инфляция», – сказала она.