Глава ЦБ связала увеличение капитализации фондового рынка с замедлением инфляции
Стабильная низкая инфляция остается одним из важнейших условий развития фондового рынка, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора. Ранее президент России Владимир Путин на декабрьском форуме «Россия зовет!» заявил, что к 2030 г. капитализация фондового рынка в РФ должна удвоиться.
Как отметила Набиуллина, для обеспечения фондового рынка ростом необходимо поддерживать выгодную ставку дисконтирования (отражает стоимость денег в будущем, которые теряют покупательную способность со временем из-за инфляции), поэтому чтобы выполнить указание президента об удвоении капитализации фондов, необходимо достичь приемлемого уровня инфляции, тогда инвестору будет более выгодно вкладываться в активы.
«Конечно, капитализация может расти быстрее, чем растет экономика, если активно происходят первичные размещения компаний. То есть за счет расширения круга компаний, которые выходят на биржу, на рынок капитала, и здесь у нас есть очень большой потенциал для роста. Фондовый рынок может расти быстрее, чем экономика, но для этого как раз нужна стабильно низкая инфляция», – сказала она.
В ходе пресс-конференции Набиуллина также ответила на вопрос о стимулировании роста квалифицированных инвесторов на бирже. Глава ЦБ подчеркнула, что «количество денег у инвестора» не должно иметь значения, и именно поэтому банк акцентирует внимание на экзаменах на знание инструментов фондового рынка.
Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале 2025 г. При этом в ходе своей речи Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке исходя из двух возможных сценариев.
«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно [для достижения инфляционного показателя в 4%], либо <...> вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – заявила Набиуллина.
Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки». В ходе заседания ЦБ 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку а уровне 21%.