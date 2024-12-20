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Глава ЦБ связала увеличение капитализации фондового рынка с замедлением инфляции

Ведомости

Стабильная низкая инфляция остается одним из важнейших условий развития фондового рынка, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора. Ранее президент России Владимир Путин на декабрьском форуме «Россия зовет!» заявил, что к 2030 г. капитализация фондового рынка в РФ должна удвоиться.

Как отметила Набиуллина, для обеспечения фондового рынка ростом необходимо поддерживать выгодную ставку дисконтирования (отражает стоимость денег в будущем, которые теряют покупательную способность со временем из-за инфляции), поэтому чтобы выполнить указание президента об удвоении капитализации фондов, необходимо достичь приемлемого уровня инфляции, тогда инвестору будет более выгодно вкладываться в активы.

«Конечно, капитализация может расти быстрее, чем растет экономика, если активно происходят первичные размещения компаний. То есть за счет расширения круга компаний, которые выходят на биржу, на рынок капитала, и здесь у нас есть очень большой потенциал для роста. Фондовый рынок может расти быстрее, чем экономика, но для этого как раз нужна стабильно низкая инфляция», – сказала она.

В ходе пресс-конференции Набиуллина также ответила на вопрос о стимулировании роста квалифицированных инвесторов на бирже. Глава ЦБ подчеркнула, что «количество денег у инвестора» не должно иметь значения, и именно поэтому банк акцентирует внимание на экзаменах на знание инструментов фондового рынка.

Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале 2025 г. При этом в ходе своей речи Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке исходя из двух возможных сценариев.

«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно [для достижения инфляционного показателя в 4%], либо <...> вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – заявила Набиуллина.

Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки». В ходе заседания ЦБ 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку а уровне 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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