Ждать ли новогоднего ралли на российском рынке акций

Ждать ли новогоднего ралли на российском рынке акцийОптимизм в инвесторов может вселить только умеренная жесткость решения ЦБ по ставке
Ралли Санта-Клауса на российском рынке акций возможно лишь в том случае, если рост ключевой ставки Банка России на последнем заседании 20 декабря будет на уровне или ниже ожиданий рынка, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. При таком сценарии отскок котировок может быть достаточно быстрым в силу фундаментальной недооцененности рынка, слабого рубля и приближающихся выплат дивидендов, говорят они.
Ралли Санта-Клауса – феномен фондовых рынков, когда стоимость акций растет в течение пяти последних торговых сессий уходящего года и двух первых сессий нового. Впервые он был замечен на американском рынке.
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