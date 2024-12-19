Ждать ли новогоднего ралли на российском рынке акций

Ралли Санта-Клауса на российском рынке акций возможно лишь в том случае, если рост ключевой ставки Банка России на последнем заседании 20 декабря будет на уровне или ниже ожиданий рынка, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. При таком сценарии отскок котировок может быть достаточно быстрым в силу фундаментальной недооцененности рынка, слабого рубля и приближающихся выплат дивидендов, говорят они.