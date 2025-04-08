Физлица и иностранцы в марте стали основными покупателями российских акций

Среднедневной объем торгов акциями в марте снизился на 25% относительно предыдущего месяца и составил 159,2 млрд руб. (в феврале – 211,4 млрд руб.), вернувшись к значениям января 2025 г. и продолжая превышать среднедневной объем в 2024 г. (111,2 млрд руб.). Доля физических лиц в торговых оборотах в среднем за месяц снизилась до 72,9% с 76,3% в феврале. В 2024 г. этот показатель в среднем был 75,1%.