Физлица и иностранцы в марте стали основными покупателями российских акций

Физлица и иностранцы в марте стали основными покупателями российских акцийОни совершили чистые покупки суммарно почти на 50 млрд рублей
Физические лица в марте стали крупнейшими нетто-покупателями акций на российском фондовом рынке и приобрели бумаг на 36,2 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Месячные нетто-покупки розничные инвесторы совершали впервые с июля 2024 г., а их объем стал самым крупным с августа 2023 г., отмечает ЦБ.
Чистые покупки акций осуществляли и нерезиденты из дружественных стран, пишет Банк России: в марте они приобрели ценных бумаг на 13,4 млрд руб. Основной объем нетто-покупок иностранцев пришелся на конец марта, когда рынок как раз начал снижаться, – в начале апреля покупки продолжились.
Также акции покупали системно значимые банки и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления – на 8,7 млрд и 6,2 млрд руб. соответственно.
Крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не входящие в категорию системно значимых, пишет ЦБ: в марте они нарастили продажи до 30,8 млрд против 20,8 млрд руб. в феврале. НФО также продолжили осуществлять продажи за счет собственных средств (на 27,5 млрд руб.).
По итогам месяца диапазон колебаний индекса Мосбиржи был 8%, а его значения изменялись в пределах 3013–3264 пунктов. В конце месяца рынок акций перешел к снижению – за март индекс потерял 5,8% и составил 3013 пунктов. Бенчмарк в итоге безостановочно снижался 14 торговых дней подряд и к 7 апреля потерял 16,2%, оказавшись по итогам торгов на уровне 2729,89 пункта – минимуме с конца декабря прошлого года. Череду падений удалось прервать 8 апреля, индекс по итогам основной сессии закрылся небольшим ростом на 0,6%.
Основное влияние на динамику рынка акций в марте оказывала геополитика, пишет Банк России. Помимо нее – сохранение умеренно жесткого сигнала по денежно-кредитной политике: в день решения по ключевой ставке 21 марта индекс Мосбиржи снизился на 1%.
Все отраслевые индексы в марте продемонстрировали снижение, наибольшее – акции строительной и информационной отраслей, снизившись на 9,9 и 8,7% соответственно. Также существенно упали акции электроэнергетической и телекоммуникационной отраслей – на 7,8 и 7,7% соответственно.
Среднедневной объем торгов акциями в марте снизился на 25% относительно предыдущего месяца и составил 159,2 млрд руб. (в феврале – 211,4 млрд руб.), вернувшись к значениям января 2025 г. и продолжая превышать среднедневной объем в 2024 г. (111,2 млрд руб.). Доля физических лиц в торговых оборотах в среднем за месяц снизилась до 72,9% с 76,3% в феврале. В 2024 г. этот показатель в среднем был 75,1%.
Российские инвесторы разом потеряли веру в скорое снижение ключевой ставки, возврат нерезидентов на фондовый рынок, а также в устойчивость прибылей отечественных компаний – крепкий рубль вкупе с падением цен на нефть означают низкие доходы нефтегазового сектора, отмечал ранее руководитель отдела аналитики «Т-инвестиций» Кирилл Комаров. Все это привело к рекордному по продолжительности (но не по величине) снижению индекса Мосбиржи.
Но воспринимать текущую ситуацию стоит рационально: одновременное сосуществование всех текущих макропараметров (высокая ключевая ставка, крепкий рубль, низкие цены на нефть и перепроданный рынок акций) вряд ли является устойчивым, замечал Комаров. Рынок акций остается крайне дешевым по историческим меркам, отмечал эксперт: форвардный мультипликатор P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли) у индекса Мосбиржи сейчас около 3,3х против исторических средних 4-6х.
В дальнейшем должно произойти либо существенное ослабление рубля, либо относительно скорое снижение ставки Банком России, резюмировал Комаров. «И то, и другое должно поддержать рынок акций, в который сейчас заложены все самые худшие ожидания и на котором очень много торговли на эмоциях», – считает он.