«Т-инвестиции» описали сценарии развития ситуации на фондовом рынке России

Но в «Т-инвестициях» не особо верят в реализацию худшего сценария, так как решение ОПЕК+ нарастить добычу, судя по всему, было принято не в контексте тарифов Трампа. Это решение может быть отменено, чтобы стабилизировать цены на нефть на приемлемом для всех уровне, пишет Комаров. Но если это и произойдет, то лишь когда волатильность нефтяных котировок снизится – сейчас на сырьевом рынке явно много спекулятивных настроений и трудно понять, где находится баланс спроса и предложения, поясняет Комаров.