«Т-инвестиции» описали сценарии развития ситуации на фондовом рынке России

«Т-инвестиции» описали сценарии развития ситуации на фондовом рынке РоссииОдин предполагает сохранение низких цен на нефть, но пока макропараметры не выглядят устойчивыми
В «Т-инвестициях» рассмотрели два сценария развития ситуации на российском рынке – наихудший предполагает сохранение низких цен на нефть без восстановления, что может запустить девальвацию, пишет руководитель отдела аналитики «Т-инвестиций» Кирилл Комаров в Тelegram-канале инвесткомпании. С другой стороны, ослабленный рубль как раз может восстановить доходы экспорта и динамику рынка акций.
Российские инвесторы разом потеряли веру в скорое снижение ключевой ставки, возврат нерезидентов на фондовый рынок, а также в устойчивость прибылей отечественных компаний – крепкий рубль вкупе с падением цен на нефть означают низкие доходы нефтегазового сектора, пишет Комаров. Все это привело к рекордному по продолжительности (но не по величине) снижению индекса Мосбиржи, отмечает эксперт.
Но воспринимать текущую ситуацию стоит рационально – одновременное сосуществование всех текущих макропараметров (высокая ключевая ставка, крепкий рубль, низкие цены на нефть и перепроданный рынок акций) вряд ли является устойчивым, пишет Комаров.
Индекс Мосбиржи впервые в истории безостановочно снижается 13 торговых сессий подряд – с 19 марта по 4 апреля включительно, за это время он потерял примерно 14,6%, а с начала года – 3,51%. На торгах 7 апреля падение продолжилось – к середине дня понедельника бенчмарк терял 3,3%, торгуясь в районе 2689 пунктов.
Российский индекс волатильности RVI 7 апреля подскочил до 59,39 пункта, это максимум со 2 декабря 2024 г. Рост индекса RVI чаще всего означает опасение инвесторов за стабильность рынка.
Цены на нефть продолжили падение в понедельник после того, как 4 апреля упали до минимумов с 2021 г. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent к 14:00 мск. была $63,68/барр., что на $1,9 (2,9%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на май опустились в цене к этому времени на $1,88 (3,03%), до $60,11/барр. Цена российской нефти марки Urals снизилась до $52,76/барр. и приближается к $50 – минимуму почти за два года, пишет Bloomberg.
Одновременно с дешевеющей нефтью рубль укрепляется к доллару: установленный ЦБ курс на 5 апреля – 84,277 руб./$
Комаров худшим сценарием для российского рынка акций называет ситуацию, при которой цены на нефть останутся низкими и не восстановятся.
На рынок нефти давят два ключевых фактора – анонсированные Дональдом Трампом 2 апреля пошлины и решение на следующий день стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти в мае. Восемь стран – участниц соглашения ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились об ускорении планового увеличения добычи нефти.
Если цены на нефть будут существенно ниже, чем в марте, пишет Комаров, это неминуемо повлияет на нефтегазовые доходы, а следом – на баланс импорта и экспорта, что, скорее всего, запустит сильное ослабление рубля. Если оно будет резким, Банк России может отложить снижение ключевой ставки. Но одновременно девальвация поддержит доходы экспортеров, за счет чего может восстановиться индекс Мосбиржи.
Если же рубль задержится в состоянии переоцененности, то ЦБ, вероятно, перейдет к снижению ставки раньше, так как это дезинфляционный фактор, рассуждает Комаров. Также Банку России придется учесть риски для роста экономики, связанные с низкой ценой на нефть. Здесь тоже возможен позитивный эффект на рынок акций через переоценку мультипликаторов, полагает аналитик.
Но в «Т-инвестициях» не особо верят в реализацию худшего сценария, так как решение ОПЕК+ нарастить добычу, судя по всему, было принято не в контексте тарифов Трампа. Это решение может быть отменено, чтобы стабилизировать цены на нефть на приемлемом для всех уровне, пишет Комаров. Но если это и произойдет, то лишь когда волатильность нефтяных котировок снизится – сейчас на сырьевом рынке явно много спекулятивных настроений и трудно понять, где находится баланс спроса и предложения, поясняет Комаров.
Второй сценарий, пишет Комаров, будет развиваться, если «ОПЕК+ одумается, либо Трамп даст заднюю по части тарифов, либо спекулянты все-таки решат, что цена на нефть марки Brent должна быть на уровне около $70/барр., как в марте».
Переживания рынка по поводу доходов экспортеров должны в целом снизиться – уже один этот фактор может подтолкнуть рынок акций к восстановлению, считает Комаров.
Но «Т-инвестициям» не кажется реалистичным сценарий, при котором крепкий рубль и высокая ключевая ставка ЦБ будут в течение долгого времени вместе с низкими ценами на нефть. В связи с этим текущий уровень индекса Мосбиржи выглядит крайне неустойчивым, так как в его оценках заложено одновременное стечение всех этих обстоятельств, считает Комаров.
В дальнейшем должно произойти либо существенное ослабление рубля, либо относительно скорое снижение ставки Банком России, считает Комаров. «И то, и другое должно поддержать рынок акций, в который сейчас заложены все самые худшие ожидания и на котором очень много торговли на эмоциях», – пишет он.
Текущие макропараметры в «Т-инвестициях» считают неустойчивыми и полагают, что во время такого «идеального шторма» не стоит смотреть на рынок акций негативно. А «рыночная аномалия», возникшая на фоне экстремальных внешних и внутренних факторов, может быть исчерпана на горизонте нескольких месяцев, полагает Комаров.
Рынок акций остается крайне дешевым по историческим меркам, пишет эксперт: форвардный мультипликатор P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли) у индекса Мосбиржи сейчас около 3,3х против исторических средних 4-6х.
Даже если учесть в прогнозах прибыли нефтяных компаний цену на нефть марки Brent на уровне $60/барр. до конца 2025 г., то P/E у индекса все равно должен быть около 3,8х (при неизменных прогнозах по курсу рубля), отмечает Комаров.
Если же цены на нефть марки Brent задержатся на уровнях около $60/барр. и ниже, «Т-инвестиции» будут снижать таргет по индексу Мосбиржи на конец года. Но для этого нужно дождаться снижения волатильности на нефтяном рынке, резюмирует Комаров.