Почему индекс Мосбиржи безостановочно снижается

Почему индекс Мосбиржи безостановочно снижаетсяЗа 13 сессий бенчмарк потерял 14,6% и растерял набранный с начала года темп
Российский рынок акций растерял весь свой набранный с начала года темп. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 4 апреля снизился на 2,71% до 2781,97 пункта. Бенчмарк безостановочно снижается с 19 марта, за это время он потерял примерно 14,6%, а с начала года – 3,51%.
Еще никогда в истории России фондовый рынок не падал более 10 сессий подряд. До этого непрерывное снижение 10 торговых дней было лишь в 1998 г. Тогда индекс потерял 30,07%, а падение сопровождалось дефолтом по государственным обязательствам, девальвацией рубля и полным коллапсом финансовой системы.
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