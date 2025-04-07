Почему индекс Мосбиржи безостановочно снижается

Российский рынок акций растерял весь свой набранный с начала года темп. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 4 апреля снизился на 2,71% до 2781,97 пункта. Бенчмарк безостановочно снижается с 19 марта, за это время он потерял примерно 14,6%, а с начала года – 3,51%.