Власти признали существование криптовалют и ускорят их регулирование

«От билетов МММ пострадало, по экспертным оценкам, от 2 млн до 10 млн человек. Означает ли это, что нам надо сейчас быстро это все легализовать? Эта логика очень опасна. Примерно половина всех начинаний по криптовалютам – это полные потери, потеряны миллиарды долларов США. Ну что ж, может быть, кто-то и готов идти этим путем. Вопрос – зачем нам это делать, особенно когда мы находимся в не самой простой ситуации», – подытожил дискуссию Чистюхин, но при этом не исключил допуск «квалов» к крипте после специального тестирования в будущем.