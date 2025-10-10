Власти признали существование криптовалют и ускорят их регулирование

Власти признали существование криптовалют и ускорят их регулированиеНастало время легализовать инвестиции в крипту, но займет это несколько лет, объявили в Банке России
После 10 лет дискуссий о криптовалютах российские власти решили признать их существование и ускориться с внедрением исчерпывающего и сбалансированного регулирования. Развитие законодательства о цифровых валютах представители Банка России и Министерства финансов обсудили с рынком на «Финополисе».
Смягчение Центробанка
Подход к криптоактивам должен оставаться «очень осторожным, эволюционным», уверен первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Крипту «в широком смысле» частично затронуло законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА), принятое в 2020 г., напомнил он. Под влиянием санкций четыре года спустя власти «вынужденно» допустили ЦФА к международным расчетам и создали экспериментальный правовой режим, легализовавший оплату внешнеторговых контрактов криптовалютой, добавил Чистюхин.
«И вот мы подошли к точке, когда нужно убрать серую зону в регулировании и придать легальный характер инвестициям в крипту как таковую», – констатировал первый зампред.
ЦБ уже начал предметные дискуссии с Минфином и Росфинмониторингом, объявил Чистюхин. По многим вопросам еще предстоит достичь согласия, предупредил он, но общая позиция ЦБ такая: крипта – не для всех инвесторов. Регулятор уже предлагал по крайней мере на первом этапе допустить к организованным торгам цифровыми валютами только самых квалифицированных из них – «суперквалов» (50 млн руб. доходов за прошлый год или 100 млн руб. вложений в ценные бумаги и депозиты), чтобы сократить финансовые и социальные потери, напомнил первый зампред.
Еще один важный для ЦБ момент – все сделки должны осуществляться через посредников со специальными лицензиями, сообщил Чистюхин. Вдобавок к инвестициям в криптоактивы должны применяться все антиотмывочные нормы, уверен он: все лица должны быть идентифицированы, платежи – понятны, происхождение средств – прозрачно и т. д. Новое регулирование должно затронуть и тех, кто уже сейчас владеет криптой, также нельзя оставлять в серой зоне «непонятные конторы», которые не попадут в легальную среду, подчеркнул Чистюхин.
ЦБ «очень амбициозен» с точки зрения сроков, заметил его первый зампред. В 2026 г. регулятор «очень хочет» принятия исчерпывающего законодательства и начала лицензирования посредников. «Минимум год» надо дать на обеление существующих структур, а примерно в 2027 г. могли бы вступить в силу изменения в административный и Уголовный кодексы, которые установили бы ответственность за нелегальный оборот криптоактивов, рассуждает Чистюхин.
Аплодисменты Минфина
«Я хлопал практически все выступление Владимира. Мне кажется, произошло довольно серьезное изменение позиции Банка России. Мы обсуждаем законодательство в сфере криптовалют 10 лет. Полностью поддерживаем более ускоренный подход к тому, чтобы ввести правильное, сбалансированное регулирование», – заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
Позиция самого министерства при этом неизменна, подчеркнул он: Минфин признает, что крипта существует и многие россияне (по некоторым оценкам, 20 млн) используют ее для тех или иных целей. Поэтому стране нужна своя инфраструктура, чтобы защитить граждан, обеспечить соблюдение правил игры и получить экономический эффект, констатировал Чебесков.
7,3 трлн руб.
А вот главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский считает, что либо все то же самое можно было бы сделать быстрее, либо в те же сроки, но «побольше, посмелее». Российские граждане «уже вовсю» инвестируют в крипту на зарубежных площадках, особенно «суперквалы», подчеркнул он. «Денежки из страны утекают, а риски у нас внутри остаются. Я считаю, что эту ситуацию надо достаточно быстро исправлять», – сообщил глава Альфа-банка.
Если число пользователей крипты среди россиян измеряется миллионами, то «суперквалов» в стране всего примерно несколько десятков тысяч, отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. «А все, кто за пределами регулирования, – что с ними будем делать? У меня такой вот вопрос, Владимир», – обратился он к Чистюхину. По мнению Ведяхина, к инвестициям в криптоактивы стоит допустить «обычных» квалифицированных инвесторов. Похожее мнение высказал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов: если закон нарушают 2000 человек – это проблема правоохранительных органов, а если миллионы – самого закона.
«От билетов МММ пострадало, по экспертным оценкам, от 2 млн до 10 млн человек. Означает ли это, что нам надо сейчас быстро это все легализовать? Эта логика очень опасна. Примерно половина всех начинаний по криптовалютам – это полные потери, потеряны миллиарды долларов США. Ну что ж, может быть, кто-то и готов идти этим путем. Вопрос – зачем нам это делать, особенно когда мы находимся в не самой простой ситуации», – подытожил дискуссию Чистюхин, но при этом не исключил допуск «квалов» к крипте после специального тестирования в будущем.