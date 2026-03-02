Итоги торгов на Мосбирже 2 марта

Индекс Мосбиржи начал неделю подъемом к 2850 пунктам и обновлением вершины с начала года, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Бенефициарами ближневосточной дестабилизации закономерно выступили тяжеловесы нефтегазового сектора, а также золотодобытчики, констатировал он. Нефтяной рынок напряжен, но пока не склонен чрезмерно драматизировать и, похоже, не ожидает продолжительных военных действий, рассуждает эксперт, к тому же страны ОПЕК+ в воскресенье договорились нарастить добычу с апреля до сентября.