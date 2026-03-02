Итоги торгов на Мосбирже 2 марта

Итоги торгов на Мосбирже 2 мартаИндекс обновил вершины с начала года на фоне ближневосточной дестабилизации
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 2 марта, прибавил 1,3% и составил 2835,65 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 1,4% до 1157,5 пункта.
Лидерами роста стали обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+10,68 и 8,91% соответственно), бумаги «Роснефти» (+8,32%), «Лукойла» (+5,7%) и «Новатэка» (+5,01%). В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-4,71%), Дом.РФ (-4,46%), «Аэрофлота» (-3,04%), МКБ (-3,01%) и HeadHunter (-2,8%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,18% (+2 коп.) до 11,22 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,17 руб. (-10 коп.). Официальный курс евро составил 90,7 руб. (-57 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 0,1% до $78,5/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,1% до $71,2/барр.
Индекс Мосбиржи начал неделю подъемом к 2850 пунктам и обновлением вершины с начала года, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Бенефициарами ближневосточной дестабилизации закономерно выступили тяжеловесы нефтегазового сектора, а также золотодобытчики, констатировал он. Нефтяной рынок напряжен, но пока не склонен чрезмерно драматизировать и, похоже, не ожидает продолжительных военных действий, рассуждает эксперт, к тому же страны ОПЕК+ в воскресенье договорились нарастить добычу с апреля до сентября.
В ближайшее время приоритетное внимание сохранится на новостях с Ближнего Востока и из-за стола российско-украинских переговоров, полагает Шепелев. Его прогноз по индексу Мосбиржи на вторник – 2775–2875 пунктов, по курсу юаня – 11–11,3 руб., по курсу доллара – 76,5–78,5 руб.
Бурный рост нефтяных цен не отражается на национальной валюте, так как колебания транслируются в курс с лагом в несколько недель и сглаживаются бюджетным правилом, подчеркнул Шепелев. Пока же над рублем довлеют ожидания скорого снижения ключевой ставки и ужесточения бюджетного правила, констатировал он.
У американских инвесторов озабоченность вызвал индекс цен производителей, прибавивший в январе 0,5%, заметно выше прогнозных 0,3%, что может говорить о более устойчивой инфляции и затруднить ФРС задачу по снижению ставок, отмечает Шепелев. На китайских биржах динамика в начале недели сдержанная: в Поднебесной ждут ежегодного заседания парламента, как ожидается, власти обозначат экономические ориентиры и приоритеты политики, добавил он.
Во вторник Fix Price раскроет финансовые результаты за 2025 г., а Дом.РФ – за январь 2026 г.