Итоги торгов на Мосбирже с 10 по 13 марта

Итоги торгов на Мосбирже с 10 по 13 мартаНефтегазовое ралли, ослабление санкций США и рубля обеспечили рост индекса
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 10 по 13 марта увеличился на 0,62% до 2871,86 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,73% и составил 1127,7 пункта.
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 2,2% (+25 коп.) до 11,65 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 80,2 руб. (+1,1 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 91,985 руб. (+15 коп.). Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 11,3% до $103,1/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 8,6% до $98,7/барр.
Прошлую неделю российский рынок акций может отнести себе в зачет: рост обеспечили нефтегазовое ралли, ослабление санкций США и рубля, перечисляет эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. На новой неделе, если цены на сырье не откатятся, индекс Мосбиржи может пытаться уйти выше 2900 пунктов, допустил он. Также в БКС не видят препятствий для роста юаня до 11,8 руб. и доллара до 82,5 руб.
Помимо нефтяных котировок в фокусе внимания инвесторов на этой неделе будет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке 20 марта, указал Шепелев. Наиболее вероятно, по его мнению, снижение на 50 б. п. до 15% годовых. Настрой покупателей могут улучшить ближайшие макроданные (февральская инфляция вкупе с инфляционными ожиданиями), если выйдут благоприятными, а вот реакция рынка на само решение регулятора, если оно окажется ожидаемым, будет нейтральной, рассуждает эксперт.
ФРС и ЕЦБ на этой неделе тоже будут принимать решения по процентным ставкам, напомнил Шепелев. И в Штатах, и в Европе преобладают ожидания монетарной паузы, поскольку ценовой шок на энергорынке создает риски витка инфляции, отмечает он. Впрочем, неопределенности много и решения не предопределены, оговаривается эксперт.
На неделе выйдут индексы потребительских цен еврозоны и цен производителей США за февраль, а также блок февральских данных по Китаю, в том числе по объемам промышленного производства и розничным продажам. Финансовые результаты раскроют «Т-технологии», Х5, VK, «Полюс» и «Европлан», а Henderson – операционные.