«М.видео» откроет доступ к допэмиссии акций 25 марта

«М.видео» откроет доступ к допэмиссии акций 25 мартаПривлеченные средства компания направит на развитие собственного маркетплейса
ПАО «М.видео» начнет реализацию преимущественного права акционеров на покупку акций в рамках дополнительной эмиссии. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Речь идет об акционерах, владевших бумагами компании на 19 сентября 2025 г. Как следует из сообщения «М.видео», с 25 марта они смогут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, а срок его реализации составит восемь рабочих дней.
Предельный объем допэмиссии составит 1,5 млрд обыкновенных акций, однако фактический объем может быть «кратно меньше», уточняют в компании. Сейчас, согласно раскрытию данных компании, в обращении находится около 180 млн акций. Цену размещения определит совет директоров после завершения периода реализации преимущественного права «с учетом рыночной конъюнктуры». Размещение пройдет по открытой подписке на Мосбирже, организатором выступит «Совкомбанк».
В сообщении компании говорится, что привлеченные в ходе допэмиссии средства планируется направить на развитие ключевых направлений бизнеса, включая «реализацию стратегии по построению мультикатегорийного маркетплейса с развитой офлайн-розницей».
Гендиректор «М.видео» Владислав Бакальчук передал через представителя, что компания уже расширила ассортимент за пределы традиционной электроники, усилила присутствие в новых товарных сегментах и создала инфраструктуру для подключения партнеров и селлеров. По его словам, следующая задача – развить на базе маркетплейса «М.видео» ИТ-платформу, которая объединит собственные продажи, предложения партнеров и интеграции с другими участниками рынка.
Формат допэмиссии по открытой подписке позволит привлечь капитал без увеличения долговой нагрузки, поясняет представитель «М.видео». Он добавил, что в компании считают допэмиссию логичным продолжением процесса дофинансирования компании основными акционерами на 30 млрд руб., о котором было объявлено в марте 2025 г. и которое, по словам компании, завершилось в мае 2025 г.
«В результате допэмиссии поступление денежных средств в компанию в рамках докапитализации будет соответственно отражено в распределении долей владения между акционерами», – добавил представитель ритейлера. При этом текущие акционеры благодаря преимущественному праву на покупку акций смогут сохранить или увеличить количество бумаг в своем портфеле, заверили в компании. В «М.видео» рассчитывают, что в допэмиссии примут участие не только крупные акционеры, но и миноритарии.
Директор департамента по коммуникациям и связям с инвесторами SFI Антон Гольцман сообщил, что SFI намерена принять участие в допэмиссии за счет средств, ранее уже предоставленных компании. По его словам, речь идет о «состоявшейся инвестиции в долгосрочное развитие «М.видео». Он добавил, что после завершения допэмиссии доля SFI в капитале компании увеличится.
Компания еще в конце 2025 г. заявляла целями допэмиссии привлечение средств на развитие и сокращение долговой нагрузки, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, выбор в пользу размещения акций может свидетельствовать о том, что возможности привлечения финансирования через кредиты или облигации были ограничены или не рассматривались как приемлемые, в том числе на фоне высоких процентных ставок и дороговизны заимствований на рынке.
Как писали «Ведомости», финансовые показатели ритейлера в первом полугодии 2025 г. ухудшились: продажи (GMV) снизились на 11,9% до 217,7 млрд руб., выручка – на 15,2% до 171,2 млрд руб., а чистый убыток составил 25,2 млрд руб. Компания тогда объясняла слабые результаты общим спадом потребительского спроса на электронику, высокой ключевой ставкой и давлением процентных расходов.
«Это очень высокий уровень долговой нагрузки даже для небольших компаний, не говоря уже о крупных сетевых игроках», – отмечает Мильчакова.
В такой ситуации, по ее мнению, долговое финансирование для компании «фактически не вариант». Среди альтернатив она называет финансирование за счет собственных средств, однако их, по оценке аналитика, недостаточно для одновременного сокращения долга и инвестиций в развитие. При этом, добавляет она, по итогам 2025 г. компания показала не только чистый убыток, но и отрицательную операционную прибыль.
Продажа активов, продолжает Мильчакова, также выглядит маловероятной: «компании, заявляющие о планах развития, так не поступают». Возможность получения бюджетного финансирования она также считает нереалистичной, поскольку «М.видео» не является ни госкомпанией, ни стратегически значимым активом. «Соответственно, остается только размещение дополнительных акций и докапитализация со стороны акционеров», – говорит она.
Ключевым риском для инвесторов аналитик называет размытие долей. По ее оценке, при размещении всех 1,5 млрд акций общее количество бумаг может увеличиться более чем в девять раз, и доли акционеров, не участвующих в подписке, «сожмутся до незначительных».
В то же время Мильчакова указывает и на другие риски: если допэмиссия будет размещена не полностью, компания может не привлечь необходимый объем средств и будет вынуждена искать альтернативные источники финансирования. Кроме того, она не исключает риск корпоративных конфликтов – например, если часть мажоритарных акционеров откажутся от участия и в капитале появится новый крупный инвестор с иной стратегией.
Точный объем размещения, по ее словам, спрогнозировать невозможно, однако с учетом заявлений самой компании он может быть значительно ниже максимального. «Это может быть не 1,5 млрд акций, а, например, 500–750 млн», – говорит аналитик. Она также отмечает, что участие крупнейших акционеров, о котором компания заявляла ранее, может поддержать котировки. По ее словам, для рынка это станет «сильным сигналом качества корпоративного управления и уважения к миноритарным акционерам».
Аналитик «Цифра брокера» Дмитрий Вишневский, в свою очередь, считает, что допэмиссия поможет «М.видео» снизить долговую нагрузку и ускорить развитие маркетплейса. Он напоминает, что, по словам Бакальчука, оборот маркетплейса компании в феврале 2026 г. вырос на 181% год к году и превысил 2,2 млрд руб. По мнению Вишневского, главным риском для инвесторов остается размытие долей, однако участие ключевых акционеров и интерес со стороны китайского интернет-гиганта JD.com (о возможном участии JD.com в допэмиссии «Ведомости» писали в сентябре) могут служить важным сигналом доверия к стратегии компании. «Привлеченный капитал позволит ритейлеру окончательно перестроить бизнес-модель под руководством нового менеджмента», – добавил Вишневский.