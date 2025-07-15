«М.видео» начала доставлять через СДЭК крупную технику

Речь идет о доставке техники размером до 150 х 150 х 150 см, пояснил представитель «М.видео». На старте она будет бесплатной, после окончания промопериода стоимость составит от 299 руб. в зависимости от габаритов и расстояния, добавил он. Со сроками промопериода компания пока не определилась. Оформить получение доставки через СДЭК можно через сайт или приложение «М.видео».