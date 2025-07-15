«М.видео» начала доставлять через СДЭК крупную технику

«М.видео» начала доставлять через СДЭК крупную техникуМодель может сработать в регионах, где бренд продавца электроники хорошо известен
Ритейлер «М.видео» начал доставлять телевизоры, холодильники, стиральные машины и другую крупную бытовую технику и электронику через логистическую компанию СДЭК. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель торговой сети. Покупатель сможет получить товары в более чем 5500 пунктах выдачи заказа (ПВЗ) СДЭК или через 2800 постаматов в 4567 населенных пунктах.
Речь идет о доставке техники размером до 150 х 150 х 150 см, пояснил представитель «М.видео». На старте она будет бесплатной, после окончания промопериода стоимость составит от 299 руб. в зависимости от габаритов и расстояния, добавил он. Со сроками промопериода компания пока не определилась. Оформить получение доставки через СДЭК можно через сайт или приложение «М.видео».
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