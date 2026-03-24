Итоги торгов на Мосбирже 24 марта

В среду, 25 марта, Росстат опубликует недельный отчет по инфляции, а также данные о промышленном производстве в январе – феврале и потребительских ожиданиях в I квартале, напоминает Смирнов. В этот же день микрокредитная компания «Займер» раскроет годовой отчет по МСФО, а «ЭЛ5-энерго» – по РСБУ. Акции ПАО «ВИ.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») в среду пройдут через дивидендный гэп. Без новых ярких вводных по геополитике индекс Мосбиржи продолжит движение в коридоре 2800–2900 пунктов, прогнозирует Смирнов.