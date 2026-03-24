Итоги торгов на Мосбирже 24 марта

Итоги торгов на Мосбирже 24 мартаНа динамике рынка сказался откат цен на нефть и укрепление рубля
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 24 марта, вырос на 0,15% до 2837,55 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 1,28% до 1104,11 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги «Газпрома» (+3,05%), Ozon (+1,77%), обыкновенные акции «Татнефти» (1,46%) и «Новатэка» (+1,07%), а также бумаги «Лукойла» (+0,8%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,73%), бумаги ПИК (-2,14%), «Русала» (-2,03%), «Совкомфлота» (-1,83%) и обыкновенные акции «Северстали» (-1,8%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 25 коп. до 11,66 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,96 руб. (-0,92 руб.). Официальный курс евро составил 93,92 руб. (-0,80 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла на 3,92% до $99,68/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 4,7% до $92,27/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник стабилизировался в нижней части диапазона 2800–2900 пунктов над областью ключевой поддержки, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. На динамике рынка на этой неделе сказался откат цен на нефть от $110/барр. и укрепление рубля, отмечает он.
Американские биржевые индексы в понедельник выросли после сигналов об «энергетическом перемирии» с Ираном и 10%-ном ценовом спаде нефти, что понизило глобальные инфляционные риски, говорит Смирнов. Спрос на акции активизировался и в КНР, отмечает он. Но подъем рынков неустойчив, поскольку заявления сторон конфликта на Ближнем Востоке остаются противоречивыми, рассуждает аналитик.
В среду, 25 марта, Росстат опубликует недельный отчет по инфляции, а также данные о промышленном производстве в январе – феврале и потребительских ожиданиях в I квартале, напоминает Смирнов. В этот же день микрокредитная компания «Займер» раскроет годовой отчет по МСФО, а «ЭЛ5-энерго» – по РСБУ. Акции ПАО «ВИ.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») в среду пройдут через дивидендный гэп. Без новых ярких вводных по геополитике индекс Мосбиржи продолжит движение в коридоре 2800–2900 пунктов, прогнозирует Смирнов.
Рубль постепенно восстанавливается после всплеска волатильности из-за локального дефицита валюты на рынке, отмечает Смирнов. Ситуация с юаневой ликвидностью за несколько дней нормализовалась, добавляет он. Также среди факторов поддержки рубля на этой неделе аналитик выделяет подготовку экспортеров к налоговому периоду, за счет чего предложение валюты пополняется дополнительными объемами.
Кроме того, во вторник замглавы Минфина Владимир Колычев сообщил, что менять цену отсечения в бюджетном правиле на этот год не планируется. Среднесрочно это поможет сдерживать ослабление рубля, которое вероятно на фоне снижения процентных ставок в экономике и восстановления импорта, рассуждает Смирнов. В ближайшие дни БКС ожидает курс доллара в диапазоне 80–82 руб., юаня – 11,6–12 руб. При этом в БКС не исключают тестирование нижних границ указанных коридоров.