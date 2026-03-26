Только треть проектов на краудревординговых платформах собирают финансирование

Только треть проектов на краудревординговых платформах собирают финансированиеВ эту долю входят преимущественно благотворительные и творческие проекты
Только около 30% проектов удается собрать необходимую сумму с помощью краудревординга – разновидности краудфандинга, при которой инвесторы финансируют проект в обмен на нематериальные вознаграждения за свою поддержку. Об этом говорится в исследовании Центра банковского консалтинга и прикладных исследований Финансового университета при правительстве РФ. Самыми успешными по сборам являются благотворительные проекты – авторы собирают необходимую сумму в 95% случаев.
В рамках исследования в течение августа – сентября 2025 г. центр опросил более 600 владельцев стартапов, которые привлекали финансирование на Planeta.ru и BoomStarter, а также активных предпринимателей с Wildberries. Анкетирование продавцов с маркетплейса позволило сравнить предпринимателей на разных платформах и их интерес к краудревордингу.