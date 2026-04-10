В ТПП призвали к мягкому регулированию инвестблогеров

На начальном этапе регулирования деятельности финансовых инфлюенсеров целесообразна мягкая стратегия: сбор информации, создание реестра, внедрение профессиональных стандартов. Это позволит избежать регуляторного арбитража с традиционными организациями и не подавить креативный потенциал блогеров в момент, когда социальные медиа приобрели системную значимость в инвестиционном процессе. Такие предложения Банку России сформулировали члены совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по финансовому рынку и инвестициям Кирилл Косминский, Олег Ушаков и Илья Плотников. «Ведомости» с ними ознакомились. В ближайшее время идеи будут направлены в ЦБ, рассказал Ушаков.