Итоги торгов на Мосбирже 22 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 22 апреляИнвесторы неактивны перед заседанием ЦБ и на фоне геополитической неопределенности
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 22 апреля, увеличился на 0,14% до 2761,64 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,4% и составил 1159,98 пункта.
Лидерами роста стали бумаги МКБ (+2,38%), Positive Technologies (+2,32%), «Северстали» (+2,29%), ММК (+2,11%) и АФК «Система» (+2,04%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-1,09%), «Новатэка» (-1%), «Мать и дитя» (-0,81%), «Совкомфлота» (-0,78%) и «Норникеля» (-0,48%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,02% (-0,2 коп.) до 10,95 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 74,9 руб. (+41 коп.). Официальный курс евро составил 87,9 руб. (+21 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 3,4% до $101,8/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,8% до $93,1/барр.
Сессию в среду индекс Мосбиржи провел нейтрально, курсируя над 2750 пунктами на невысоких оборотах, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Ни покупатели, ни продавцы не проявляют особой активности в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, а также на фоне неопределенности по украинскому и ближневосточному переговорным трекам, рассуждает он.
Некоторое давление на отечественный рынок акций оказали санкционные новости: постпреды стран ЕС согласовали 20-й пакет антироссийских ограничений, отметил Смирнов. Цены на нефть Brent тем временем снова тестируют отметку $100, реагируя на поступающие новости: анонсированная встреча представителей США и Ирана не состоялась, указывает он.
В четверг, вероятнее всего, продолжится борьба за удержание индекса Мосбиржи над 2750 пунктами, ожидают в БКС. Краткосрочный прогноз инвесткомпании по курсу юаня – 10,8–11,1 руб., по курсу доллара – 74–76 руб. Российская валюта чувствует себя уверенно: в курс уже могут транслироваться высокие цены на нефть, а Минфина на рынке все еще нет, чтобы сглаживать рост предложения, констатировал Смирнов. ЦБ в эту пятницу может понизить ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5% годовых, допустил он. В теории это негативно для рубля, но в моменте реакции может не быть – шаг снижения ожидаемый и небольшой, предупредил эксперт. Индекс гособлигаций RGBI между тем обновил максимумы года, поднявшись выше 120,7 пункта, добавил он.
В четверг акционеры «Лукойла» и наблюдательный совет «Алросы» обсудят выплату дивидендов, а Intel и American Express опубликуют квартальные отчетности. В еврозоне и США в этот день выйдут предварительные апрельские индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг.