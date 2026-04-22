Итоги торгов на Мосбирже 22 апреля

В четверг, вероятнее всего, продолжится борьба за удержание индекса Мосбиржи над 2750 пунктами, ожидают в БКС. Краткосрочный прогноз инвесткомпании по курсу юаня – 10,8–11,1 руб., по курсу доллара – 74–76 руб. Российская валюта чувствует себя уверенно: в курс уже могут транслироваться высокие цены на нефть, а Минфина на рынке все еще нет, чтобы сглаживать рост предложения, констатировал Смирнов. ЦБ в эту пятницу может понизить ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5% годовых, допустил он. В теории это негативно для рубля, но в моменте реакции может не быть – шаг снижения ожидаемый и небольшой, предупредил эксперт. Индекс гособлигаций RGBI между тем обновил максимумы года, поднявшись выше 120,7 пункта, добавил он.