Сбербанк поспорил с ЦБ о доходности структурных продуктов

Сбербанк поспорил с ЦБ о доходности структурных продуктовЦифры регулятора и игроков рынка совершенно не бьются
Брокеры и эмитенты структурных продуктов не согласны с тем, как Банк России рассчитал их доходности: регулятор «выдал на-гора» цифры, которые совершенно непонятны игрокам рынка и не бьются с их собственными. Об этом управляющий директор управления структурных продуктов департамента глобальных рынков Сбербанка Павел Васильев заявил на форуме «Эксперт РА» по структурным продуктам 22 апреля, передает корреспондент «Ведомостей».
«На наш взгляд, ЦБ – можно это цитировать – посчитал среднюю температуру по больнице, взяв туда, значит, чахоточное отделение и морг, а также, так сказать, отнормировал это на температуру асфальта в Иркутске. Вот примерно так эти подсчеты были сделаны», – посетовал он.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам