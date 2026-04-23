Итоги торгов на Мосбирже 23 апреля

Динамика индекса Мосбиржи в четверг оживилась – покупатели подвинули бенчмарк ближе к 2780 пунктам, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Подъем в акциях поддержал валютный фактор, считает он: рубль отступил на сообщениях о возвращении в мае операций Минфина по бюджетному правилу. Кроме того, днем ранее поступили позитивные новости от Росстата – недельная инфляция не меняется вторую неделю подряд, а годовая уменьшилась до 5,68%, добавил эксперт.