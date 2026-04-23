Итоги торгов на Мосбирже 23 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 23 апреляНовости о возвращении Минфина на валютный рынок оживили динамику индекса
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 22 апреля, увеличился на 0,36% до 2771,46 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,58% и составил 1166,66 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Мосэнерго» (+2,96%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,65%), бумаги Московской биржи (+1,39%), «Новатэка» (+1,04%) и En+ Group (+0,81%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-2,29%), сети клиник «Мать и дитя» (-1,64%), НЛМК (-1,63%), ВТБ (-1,54%) и ММК (-1,52%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,08% (+12 коп.) до 11,07 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 74,8 руб. (-17 коп.). Официальный курс евро составил 87,5 руб. (-45 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1,1% до $103,1/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,6% до $94,5/барр.
Динамика индекса Мосбиржи в четверг оживилась – покупатели подвинули бенчмарк ближе к 2780 пунктам, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Подъем в акциях поддержал валютный фактор, считает он: рубль отступил на сообщениях о возвращении в мае операций Минфина по бюджетному правилу. Кроме того, днем ранее поступили позитивные новости от Росстата – недельная инфляция не меняется вторую неделю подряд, а годовая уменьшилась до 5,68%, добавил эксперт.
Мировые рынки сфокусированы на Ближнем Востоке – ясности с переговорами нет, а сигналы поступают противоречивые, констатировал Смирнов. Цены на нефть Brent на таком фоне держатся выше $100/барр., отметил он. Китайские биржи в четверг опустились в красную зону, а вот на американских площадках настроения поддержал сильный старт сезона отчетностей, указывает эксперт.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на пятницу – 2750–2800 пунктов, по курсу юаня – 10,9–11,2 руб., по курсу доллара – 74,5–76,5 руб.
Ключевым событием конца рабочей недели будет решение совета директоров Банка России по ключевой ставке, говорит Смирнов. Базово рынок ожидает снижения на 50 б. п. до 14,5% годовых, напомнил он. 24 апреля акции «Яндекса» будут последний день торговаться с дивидендом, а «Самолет» и «Русгидро» раскроют финансовые результаты за 2025 г.