Итоги торгов на Мосбирже с 1 по 5 июня

Итоги торгов на Мосбирже с 1 по 5 июняИндекс провел еще одну неделю в попытках вернуться выше 2600 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 1 по 5 июня уменьшился на 0,17% до 2561,28 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 3,49% и составил 1098,23 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Ленты» (+10,3%), «Мосэнерго» (+10,2%), «Русала» (+8%), «Норникеля» (+5,3%) и Positive Technologies (+4,4%). В аутсайдерах оказались бумаги «Аэрофлота» (-6,8%), Ozon (-5,5%), НЛМК (-5,2%), ВТБ (-3,7%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-2,4%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 3,65% (+38 коп.) до 10,87 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 73,47 руб. (+2,45 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 85,56 руб. (+2,9 руб.). Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1,1% до $93,1/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,6% до $90,5/барр.
Индекс Мосбиржи провел еще одну торговую пятидневку в попытках вернуться выше 2600 пунктов, рассказывает эксперт БКС по фондовому рынку Андрей Смирнов. В середине недели при благоприятном сочетании дорожавшей нефти и слабевшего рубля бенчмарку ненадолго удалось выйти к 2630 пунктам, но удержаться там не дали усиление геополитической неопределенности вкупе с риском новых санкций и ускорением инфляции, перечисляет он. По мнению Смирнова, целью будущей – сокращенной из-за Дня России – торговой недели останутся 2600 пунктов.
Валютный прогноз БКС на ближайшее время – продвижение курсов к верхним границам диапазонов 10,8–11 руб./юань, 73–75 руб./$, 85–87 руб./евро. Помимо возросших относительно мая покупок валюты по бюджетному правилу спрос на иностранные деньги может постепенно увеличиваться со стороны импорта и граждан, планирующих зарубежные отпуска, допустил Смирнов. Давление на рубль оказывает эффект от цикла снижения ключевой ставки, который, вероятно, будет подкреплен 19 июня секвестром еще на 50 б. п. до 14% годовых, добавил он.
Во вторник Московская биржа запустит торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю, МГКЛ представит операционные результаты за январь – май, акционеры «Всеинструменты.ру» и «Промомеда» обсудят выплату дивидендов на годовом общем собрании. Также в этот день станет известно сальдо торгового баланса КНР за май и выйдет краткосрочный прогноз EIA по ситуации на рынках энергоносителей. В среду ОПЕК опубликует ежемесячный отчет. На следующий день «Аэрофлот» раскроет операционные результаты за май, а акционеры «Циана» на годовом общем собрании обсудят дивиденды.