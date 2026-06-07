Итоги торгов на Мосбирже с 1 по 5 июня

Во вторник Московская биржа запустит торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю, МГКЛ представит операционные результаты за январь – май, акционеры «Всеинструменты.ру» и «Промомеда» обсудят выплату дивидендов на годовом общем собрании. Также в этот день станет известно сальдо торгового баланса КНР за май и выйдет краткосрочный прогноз EIA по ситуации на рынках энергоносителей. В среду ОПЕК опубликует ежемесячный отчет. На следующий день «Аэрофлот» раскроет операционные результаты за май, а акционеры «Циана» на годовом общем собрании обсудят дивиденды.