Перемирие США и Ирана охладило нефтяной рынок

Перемирие США и Ирана охладило нефтяной рынокСнижение геополитических рисков давит на котировки сырья и акции экспортеров
Согласование в ночь на 15 июня сделки по мирному урегулированию конфликта США с Ираном привело к снижению цен на нефть и котировок российских нефтяников. В ожидании открытия Ормузского пролива и восстановления поставок инвесторы начали сокращать позиции в сырьевых активах, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
За 14 июня августовский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 4% до $83,8/барр. и продолжил снижение 15-го числа, опустившись еще на 1,1%, по данным на 17.55 мск. Индекс Мосбиржи нефти и газа на то же время снижается на 1,2% до 6414,4 пункта. А вот главный бенчмарк российского фондового рынка индекс Мосбиржи растет на 0,8% до 2535,35 пункта.
Нефть закономерно отреагировала на перспективу деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Российские инвесторы позитивно восприняли сам факт достижения предварительных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, так как снижаются риски более медленного снижения ключевой ставки Банком России, рассуждает инвестиционный аналитик Альфа-банка Дмитрий Пучкарев. По его мнению, на фоне низких уровней индекса Мосбиржи появление такого внешнего триггера способно спровоцировать локальный разворот рынка и его возврат на отметку выше 2550 пунктов.
Перспектива открытия Ормузского пролива крайне важна – в акватории Персидского залива сейчас находится более 20 млн т углеводородов, которые после возобновления судоходства могут быть доставлены потребителям в течение 1–2 недель, указал инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев. Он уверен, что разовое поступление такого объема сырья способно оказать существенное давление на нефтяные котировки. Также инвесторы рассчитывают на постепенное восстановление добычи в странах Персидского залива к доконфликтным уровням, добавил эксперт.
Впрочем, участники рынка пока сохраняют осторожность: до официального подписания сделки, по словам Смирнова, сохраняются риски нового витка эскалации, а уровень доверия к заявлениям сторон заметно снизился по ходу конфликта.
Если условия меморандума будут соблюдаться, производство и экспорт нефти в регионе могут полностью восстановиться уже к августу, рассчитывает ведущий аналитик «Т-инвестиций» Александра Муракаева. В таком сценарии мировые цены на нефть продолжат снижение и при сочетании роста предложения со слабым спросом способны опуститься ниже $75/барр. в IV квартале, прогнозирует она.
Российские нефтегазовые компании остаются под давлением снижающихся цен на сырье, но эффект для них может быть частично компенсирован ослаблением рубля, считает Пучкарев. Выигрывать, по его мнению, будут компании, чувствительные к снижению процентных ставок. Среди фаворитов Альфа-банка – банковский сектор, включая Сбербанк и «Т-технологии», а также золотодобытчик «Полюс».
Снижение инфляционных рисков создает предпосылки для более мягкой политики крупнейших мировых центробанков, что поддерживает спрос на ряд сырьевых активов и связанные с ними компании, рассуждает Смирнов. В России он выделяет «Норникель» и тот же «Полюс».
Рост аппетита к рисковым активам будет менее заметен в России, чем на мировых площадках, – высокие доходности долговых инструментов продолжают конкурировать с акциями за капитал инвесторов, указал Пучкарев.
Влияние ближневосточного конфликта на отечественный рынок не стоит переоценивать, согласна руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Давление на нефтегазовый сектор оказывают крепкий рубль, атаки на инфраструктуру и геополитические риски, перечисляет она, поэтому возможное американо-иранское перемирие вряд ли кардинально изменит рыночный тренд.
Котировки российских нефтяников во многом уже закладывают завершение конфликта на Ближнем Востоке, считает аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Но их текущая слабость чрезмерна, так что реальное заключение мирного соглашения с постепенным восстановлением судоходства через Ормузский пролив вкупе с пополнением запасов нефти могут поддержать цены акций, полагает он. Основными рисками для отечественных нефтяников аналитик назвал крепкий рубль, санкционное давление и атаки на НПЗ.