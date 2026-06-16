Перемирие США и Ирана охладило нефтяной рынок

За 14 июня августовский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 4% до $83,8/барр. и продолжил снижение 15-го числа, опустившись еще на 1,1%, по данным на 17.55 мск. Индекс Мосбиржи нефти и газа на то же время снижается на 1,2% до 6414,4 пункта. А вот главный бенчмарк российского фондового рынка индекс Мосбиржи растет на 0,8% до 2535,35 пункта.