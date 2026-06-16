Итоги торгов на Мосбирже 16 июня

Итоги торгов на Мосбирже 16 июняИндекс откатился к минимумам года на фоне санкционных новостей
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 16 июня, уменьшился на 2,05% до 2490,6 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,63% и составил 1087,62 пункта.
Лидерами роста стали бумаги ПИК (+6,67%), МКБ (+5,03%), «Алросы» (+3,24%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,81%) и бумаги АФК «Система» (+1,19%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-7,15 и -7,07% соответственно), бумаги «Лукойла» (-5,45%), «Роснефти» (-5,17%) и «Новатэка» (-4,8%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,7% (+8 коп.) до 10,73 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 72,1 руб. (-31 коп.). Официальный курс евро составил 83,7 руб. (-7 коп.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 4% до $79,9/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 6% до $76,8/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник откатился к новым минимумам года под 2500 пунктами, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Хуже рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора на фоне санкционных новостей и неблагоприятного сочетания дешевеющего сырья и устойчивого рубля, указал он.
Впервые с марта котировки нефти Brent прокалывали вниз отметку $80/барр. В БКС связывают это с увеличением шансов на деэскалацию американо-иранского конфликта – план подписания мирного меморандума подтвердили уже обе стороны.
Для отечественного рынка геополитика большей частью шлет негативные сигналы: новые санкции ввела Великобритания, президент США Дональд Трамп допустил скорую отмену послаблений в отношении российской нефти, а лидеры стран «большой семерки», по данным СМИ, договорились усилить энергетические ограничения, перечисляет Смирнов.
В ближайшее время волатильность на российском рынке может быть высокой в условиях активизации геополитического новостного фона, усиления движений в сырьевых ценах и приближения заседания Банка России по ключевой ставке, предупредил эксперт.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на среду – 2450–2550 пунктов, по курсу юаня на ближайшую перспективу – 11 руб., по курсу доллара – 73–74 руб.
Текущий курс национальной валюты отражает апрельский пик цен на сырьевые товары, отчасти давление предложения снимают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, отметил Смирнов. Также в числе факторов, влияющих на курс, – ожидание снижения ключевой ставки ЦБ, сезон отпусков и восстанавливающийся импорт, перечисляет он.
В среду – завершающий день саммита «большой семерки», так что возможны новые геополитические заявления, предупредил эксперт. Важным событием середины недели будет решение ФРС США по ставке, заметил он. Также в этот день выйдет ежемесячный отчет МЭА. В России в центре внимания в свете приближающегося заседания ЦБ будут свежие данные по инфляционным ожиданиям населения в июне и недельный отчет Росстата по инфляции, указал Смирнов.