Итоги торгов на Мосбирже 16 июня

В среду – завершающий день саммита «большой семерки», так что возможны новые геополитические заявления, предупредил эксперт. Важным событием середины недели будет решение ФРС США по ставке, заметил он. Также в этот день выйдет ежемесячный отчет МЭА. В России в центре внимания в свете приближающегося заседания ЦБ будут свежие данные по инфляционным ожиданиям населения в июне и недельный отчет Росстата по инфляции, указал Смирнов.