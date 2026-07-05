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Итоги торгов на Мосбирже с 29 июня по 3 июля

Индекс совершил вираж и может на время лечь в боковик
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 29 июня по 3 июля уменьшился на 1,87% до 2242,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,08% и составил 914,9 пункта.

Лидерами роста стали обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+4%), бумаги Московской биржи (+2,5%), «Аэрофлота» (+1,5%), «Совкомфлота» (+1,1%) и «Мосэнерго» (+0,7%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-10,6%), АФК «Система» (-10,6%), Ozon (-9,8%), «обычка» «Татнефти» (-9%) и бумаги «Русала» (-8,7%).

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 0,01% (+0,1 коп.) до 11,49 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 77,2 руб. (+17 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 88 руб. (+63 коп.). Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 0,2% до $72,1/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,8% до $68,7/барр.

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Инвестиции / Эмитенты

За неделю индекс Мосбиржи совершил вираж к 2400 пунктам и обратно в сторону 2200 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Отскок от трехлетних минимумов не получил фундаментальной поддержки, более того, усилился негатив: выросли риски паузы в снижении ключевой ставки, в геополитике сохраняется тенденция к эскалации, рубль начал компенсировать потери конца июня, атаки на инфраструктуру и проблемы с топливом продолжаются, цены на нефть опустились еще ниже, перечисляет он.

Позитивные катализаторы в большом дефиците, тем не менее на текущих уровнях рынок выглядит заметно перепроданным, поэтому на время индекс Мосбиржи может лечь в боковик в диапазоне 2215–2360 пунктов, допустил Смирнов.

Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 11,3–11,6 руб., по курсу доллара – 77–79 руб. Вероятность паузы в снижении ключевой ставки в июле можно трактовать в пользу рубля, к тому же ЦБ с 7 июля по 6 августа сократит покупку валюты почти вдвое, рассудил Смирнов, но главным образом рубль пока опирается на приток экспортной выручки, сформированной по весенним ценам на нефть. Сейчас сырьевые котировки почти вернулись на докризисные уровни, так что примерно к концу лета факторы девальвации могут оказаться сильнее, не исключил он.

На новой неделе акции X5, «Роснефти», МТС, Московской биржи и других от дивидендов очистятся. Центробанк выпустит обзор рисков финансовых рынков и мониторинг отраслевых финансовых потоков, выйдут протоколы последнего заседания ФРС и ежемесячный отчет МЭА.

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