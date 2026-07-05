Итоги торгов на Мосбирже с 29 июня по 3 июля

Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 11,3–11,6 руб., по курсу доллара – 77–79 руб. Вероятность паузы в снижении ключевой ставки в июле можно трактовать в пользу рубля, к тому же ЦБ с 7 июля по 6 августа сократит покупку валюты почти вдвое, рассудил Смирнов, но главным образом рубль пока опирается на приток экспортной выручки, сформированной по весенним ценам на нефть. Сейчас сырьевые котировки почти вернулись на докризисные уровни, так что примерно к концу лета факторы девальвации могут оказаться сильнее, не исключил он.