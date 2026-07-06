Утренний звон по рынку акций 6 июля

Акционеры МГКЛ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. При этом ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,28 руб. на акцию, то есть примерно 49% чистой прибыли по МСФО. Это более щедрая выплата, чем за 2024 г., когда МГКЛ направлял около 48% прибыли, и существенно больше показателя за 2023 г.