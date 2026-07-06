Утренний звон по рынку акций 6 июля

Утренний звон по рынку акций 6 июляИнвесторы готовы начать неделю в хорошем настроении
Российский рынок акций провел выходные в приподнятом расположении духа. Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа порадовал совсем было приунывших инвесторов, и индекс Мосбиржи по итогам уикэнда вплотную подобрался к отметке 2500 пунктов.
По состоянию на 9:45 мск главный индекс рынка снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,24% и составил 2 237,48. Индекс РТС снизился на 0,24% и составил 912,71.
На сегодня базовый сценарий – боковое движение с попытками отскока, который пока что не может превратиться в уверенный разворот тренда.
17 недель падения
Но в последний день основной торговой недели настроения на рынке были куда более мрачными. В отсутствие позитивных новостей российский рынок установил новый исторический рекорд по продолжительности падения – 17 недель. Перефразируя известную максиму, бывали хуже времена, но не было грустнее.
По итогам основной сессии 3 июля индекс Мосбиржи просел на 0,59%, достигнув отметки 2242,84 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,32% до 914,9 пункта. Объем торгов оставался низким и составил 65,8 млрд руб.
Биржа продолжала искать позитивные новости, но находить их было непросто. Геополитика, экономика, недобрые ожидания в отношении ключевой ставки – все это не давало поводов для оптимизма, а в его отсутствии рынок продолжил идти вниз.
Лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг стали:
В аутсайдерах оказались
привилегированные бумаги «Транснефти» – 1229,8 руб. (-4,36%),
«Русснефть» – 70,5 руб. (-3,42%),
«Группа Позитив» – 762,2 руб (-2,76%),
Ozon – 3177, 5 руб. (-2,65%),
«Северсталь» – 561,2 (-2,64%).
Акционеры МГКЛ не согласились с советом директоров
Акционеры МГКЛ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. При этом ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,28 руб. на акцию, то есть примерно 49% чистой прибыли по МСФО. Это более щедрая выплата, чем за 2024 г., когда МГКЛ направлял около 48% прибыли, и существенно больше показателя за 2023 г.
Однако собрание акционеров приняло решение направить нераспределенную прибыль на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса компании. При этом компания уже после решения совета директоров пересматривала параметры выплаты и фактически готовила обновленную конфигурацию байбэка и капитальной политики.
Для рынка МГКЛ остается дивидендной компанией, но еще и историей ожиданий: инвесторы следят не только за размером выплат, но и за тем, как компания балансирует между дивидендами, байбэком и развитием бизнеса.
«МТС банк» отчитался за 2025 год
Чистая прибыль «МТС банка» за 2025 г. по МСФО составила 14,4 млрд руб. Показатель вырос на 16,7% год к году. При этом в IV квартале банк заработал 5 млрд руб., что почти в 10 раз больше аналогичного периода 2024 г.
В целом отчетность выглядит как подтверждение движения компании в правильном направлении, но не без проблем, говорят аналитики. Прибыль и процентные доходы растут, банк умеет зарабатывать на размещении активов, но розничный кредитный бизнес и качество портфеля остаются под давлением.
Для акций это скорее умеренно позитивный сигнал, но без идеи «безрискового роста» – инвестору важно следить, сможет ли «МТС банк» удержать прибыльность при более низкой ставке и не допустить дальнейшего ухудшения качества кредитов.
«Транснефть» держит дивиденды на паузе
В ходе торгов в пятницу цены префов «Транснефти» падали на 7%, а завершили день снижением на 4,36%. Участники рынка связывали это как с закрытием позиций, так и с нервозностью вокруг дивидендов.
В прошлые годы совет директоров рекомендовал дивиденды уже в июне, и отсутствие такой новости к 3 июля усилило спекуляции о возможной паузе в выплатах.
Для префов «Транснефти» дивиденды – ключевая часть инвестиционного кейса, поэтому любое сомнение в выплате вызывает сильную реакцию. Плюс к этому бумаги и так считаются чувствительными к регуляторным и операционным рискам, включая возможные списания и риски по инфраструктуре, поэтому рынок закладывает в цену повышенную осторожность, рассуждают аналитики.
Если позже компания подтвердит дивиденды, часть просадки может быть быстро выкуплена, а вот если нет, то давление на привилегированные акции сохранится.
Что день грядущий нам готовит?
Российский рынок акций перепродан, но все еще слаб, говорят аналитики. Рынок выглядит «дешевым, но тревожным»: для устойчивого роста пока не хватает фундаментальных драйверов и уверенности в макроэкономическом фоне.
Базовый сценарий на 6 июля – боковик с попытками отскока, а не полноценный разворот. При этом в ближайшей перспективе индекс может оставаться в диапазоне примерно 2215–2360 пунктов.
Поддержку рынку оказывает локальная перепроданность и спрос на отдельные сильно подешевевшие бумаги. Давление сохраняется со стороны высокой инфляции, риска ужесточения денежно-кредитной политики, геополитики и дешевой нефти.
В фокусе на неделе остаются дивидендные отсечки крупных эмитентов, включая X5, «Роснефть», МТС и Московскую биржу, что может создавать точечную волатильность в отдельных акциях.
Сегодня последний день с дивидендами торгуются X5, «Инарктика», «Абрау-Дюрсо»,«Ламбумиз», «Европейская электротехника».
Закрывают дивидендный реестр «Газпром нефть», «ДИОД», НКХП, Росдорбанк, ЧКПЗ, банк «Уралсиб».