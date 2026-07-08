Итоги торгов на Мосбирже 8 июля

Итоги торгов на Мосбирже 8 июляИндекс с переменным успехом курсировал недалеко от 2200 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 8 июля, вырос на 1,39% до 2220,77 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 1,02% и составил 915,67 пункта.
Лидерами роста стали привилегированные акции «Татнефти» (+6,06%), бумаги «Роснефти» (+5,98%), обыкновенные акции «Татнефти» (+5,75%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+4,06%) и Positive Technologies (+3,63%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-24,31%), «Норникеля» (-5,39%), «Русала» (-4,97%), «Ренессанс страхования» (-1,19%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,87%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,7% (-8 коп.) до 11,2 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,4 руб. (+0,28 руб.). Официальный курс евро составил 87,35 руб. (+0,45 руб.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 7,36% до $79,68/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 7,38% до $75,6/барр.
Индекс Мосбиржи в среду с переменным успехом курсировал недалеко от 2200 пунктов, цены на нефть подскочили на геополитических новостях, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. В остальном позитивного мало – атаки на российскую энергетическую инфраструктуру продолжаются, также стало известно о повреждении компрессорной станции, задействованной в поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток», добавил он.
На отечественном топливном рынке сохраняется напряженность. Инвесторы опасаются, что рост цен на горючее подхлестнет инфляцию и замедлит процесс нормализации денежно-кредитной политики (ДКП), рассуждает эксперт. Из геополитических новостей он отметил итоги саммита НАТО в Анкаре, в ходе которого представители альянса решили продолжить финансовую поддержку Украины. В итоговой декларации саммита говорится, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, что за последние недели в урегулировании украинского конфликта был достигнут прогресс.
На Ближнем Востоке после обмена военными ударами между Ираном и США Трамп заявил о том, что перемирие больше не действует, а продолжение переговоров является «пустой тратой времени». На фоне эскалации и всплеска цен на нефть большинство мировых фондовых индексов погрузились в минус, отметил Смирнов.
Позднее в среду будут опубликованы протоколы Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC), из которых инвесторы рассчитывают узнать комментарии о текущей ДКП и возможные оценки дальнейших шагов американского регулятора. 9 июля аналогичное резюме для обсуждения представит Европейский ЦБ. На российском рынке в этот день Сбербанк представит финансовые результаты по РПБУ за первое полугодие 2026 г. «Мосгорломбард» проведет день инвестора. От дивидендов очистятся акции «Роснефти», МТС, Московской биржи и «Софтлайна». Кроме того, Банк России публикует материалы «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» и «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».
Амплитуда колебаний курса рубля постепенно снижается, стоимость валют нащупывает временное равновесие, отметил Смирнов. Валютное предложение идет еще на базе более высоких нефтяных цен конца весны – начала лета. Экспортеры уже могут запасаться рублями под крупные квартальные выплаты по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) в конце месяца, для этого им необходимо продавать дополнительные объемы валюты, заключил эксперт.
Ожидания по индексу Мосбиржи на 9 июля – 2125–2255 пунктов, добавил он. В ближайшие дни эксперт ожидает продолжения консолидации курсов валюты на уровне 76–78 руб. за доллар и 11,1–11,4 руб. за юань.