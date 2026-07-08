Итоги торгов на Мосбирже 8 июля

Позднее в среду будут опубликованы протоколы Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC), из которых инвесторы рассчитывают узнать комментарии о текущей ДКП и возможные оценки дальнейших шагов американского регулятора. 9 июля аналогичное резюме для обсуждения представит Европейский ЦБ. На российском рынке в этот день Сбербанк представит финансовые результаты по РПБУ за первое полугодие 2026 г. «Мосгорломбард» проведет день инвестора. От дивидендов очистятся акции «Роснефти», МТС, Московской биржи и «Софтлайна». Кроме того, Банк России публикует материалы «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» и «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».