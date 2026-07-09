Утренний звон по рынку акций 9 июля

Инвесторы внимательно следили за геополитическими новостями, главной из которых стал анонс нового разговора президентов США и России. Впрочем, фундаментально на рынке не изменилось почти ничего. Взлет цен на нефть стал для биржи инъекцией оптимизма, но, судя по всему, ее действие быстро закончилось. В целом рынок все также остается крайне нервным и более склонным к снижению, чем к уверенному развороту наверх.