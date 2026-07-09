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Утренний звон по рынку акций 9 июля

Цены на нефть поддержали российские акции
Александр Яковлев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский рынок акций снижается утром в четверг на фоне коррекции нефтяных котировок.

По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,73% и составил 2 204,58. Индекс РТС понизился на 0,73% и составил 908,99.

Базовый сценарий на сегодня – попытка зацепиться за поддержку на уровне 2220 по индексу, однако надежд на это не так уж много.

Инъекция нефтяного оптимизма

Российский рынок акций в среду рос на фоне подъема нефтяных котировок, а индекс Мосбиржи вновь поднялся выше уровня 2220 пунктов.

Котировки «черного золота» резко пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия с Ираном и возможном восстановлении военно-морской блокады страны. На этом фоне фьючерс на Brent поднялся на 8% до $80 за баррель, контракт на WTI – на 7,4% до $75,6 за баррель.

Дневную сессию главный индекс Мосбиржи завершил ростом на 1,39%, достигнув отметки 2220,77 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,02% до 915,67,5 пункта. Объем торгов снизился до 98,8 млрд руб., но остался выше среднего уровня за месяц.

Инвесторы внимательно следили за геополитическими новостями, главной из которых стал анонс нового разговора президентов США и России. Впрочем, фундаментально на рынке не изменилось почти ничего. Взлет цен на нефть стал для биржи инъекцией оптимизма, но, судя по всему, ее действие быстро закончилось. В целом рынок все также остается крайне нервным и более склонным к снижению, чем к уверенному развороту наверх.

Лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг ожидаемо стали акции нефтяного сегмента:

В аутсайдерах оказалась «большая тройка» сектора добычи металлов:

«Полюс» не притягивает дивиденды

Корпоративная история дня – сообщение о намерениях «Полюса» отказаться от выплат дивидендов до 2030 г. в пользу финансирования роста бизнеса. И без того нервные игроки, шокированные такой новостью, бросились продавать бумаги компании, которая почти мгновенно потеряла без малого четверть своей капитализации.

У участников рынка возникли опасения и в отношении будущих дивидендных выплат других горнодобывающих компаний, таких, как «Норникель». «Попал под раздачу» и «Русал», который владеет 25% акций ГМК.

Намерение не платить дивиденды до 2030 г. – это сильный негативный сигнал для «Полюса», отмечают аналитики. Ведь многие покупали акции компании именно как дивидендную историю.

В итоге восприятие бумаги может сильно измениться:

  • Сломан дивидендный кейс. «Полюс» недавно вернулся к выплатам, и рынок успел заложить стабильный поток денег акционерам. Пауза до 2030 г. эти ожидания обнуляет.

  • Компания переходит к инвестиционной модели. Менеджмент объясняет паузу крупными проектами, но для акционеров это означает, что свободный денежный поток пойдет в CAPEX, а не инвесторам.

  • Произойдет переоценка мультипликаторов. Без дивидендов бумага обычно начинает оцениваться как история роста, а это снижает ее привлекательность для многих частных инвесторов.

В краткосрочном периоде, считают эксперты, давление на акцию, скорее всего, сохранится, потому что рынок обычно не любит резко возникающие и длинные паузы в дивидендных платежах.

Среднесрочно все будет зависеть от того, насколько убедительными будут рост добычи, прибыли и денежного потока от инвестпроектов.

Если цены на золото останутся высокими, а проекты дадут ожидаемый эффект, бумага может восстановиться позже, но уже в качестве более инвестиционной, чем дивидендной истории.

Что день грядущий нам готовит?

Рынок акций остается под давлением в слабом нисходящем тренде, где, как отмечают аналитики, основные риски связаны с политическими новостями и дивидендными отсечками.

Базовый сценарий на день – попытки удержаться около поддержки на уровне 2200 по индексу, но с высокой вероятностью дальнейшей волатильности.

Сегодня рынок будет, скорее всего, тестировать поддержку, а не пытаться продолжить рост. Если нефть пойдет вниз, то хуже рынка могут оказаться бумаги нефтяного сегмента.

9 июля закрываются дивидендные реестры «Роснефти», «Мосбиржи», МТС и «Софтлайна». Совет директоров «Полюса» даст рекомендации по дивидендам, к этой истории будут приковано повышенное внимание.

Четверг будет последним днем для покупки акций B2B-РТС под дивиденды, а Сбербанк опубликует сокращенные финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие.

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