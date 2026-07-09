Утренний звон по рынку акций 9 июля

Утренний звон по рынку акций 9 июляЦены на нефть поддержали российские акции
Российский рынок акций снижается утром в четверг на фоне коррекции нефтяных котировок.
По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,73% и составил 2 204,58. Индекс РТС понизился на 0,73% и составил 908,99.
Базовый сценарий на сегодня – попытка зацепиться за поддержку на уровне 2220 по индексу, однако надежд на это не так уж много.
Инъекция нефтяного оптимизма
Российский рынок акций в среду рос на фоне подъема нефтяных котировок, а индекс Мосбиржи вновь поднялся выше уровня 2220 пунктов.
Котировки «черного золота» резко пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия с Ираном и возможном восстановлении военно-морской блокады страны. На этом фоне фьючерс на Brent поднялся на 8% до $80 за баррель, контракт на WTI – на 7,4% до $75,6 за баррель.
Дневную сессию главный индекс Мосбиржи завершил ростом на 1,39%, достигнув отметки 2220,77 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,02% до 915,67,5 пункта. Объем торгов снизился до 98,8 млрд руб., но остался выше среднего уровня за месяц.
Инвесторы внимательно следили за геополитическими новостями, главной из которых стал анонс нового разговора президентов США и России. Впрочем, фундаментально на рынке не изменилось почти ничего. Взлет цен на нефть стал для биржи инъекцией оптимизма, но, судя по всему, ее действие быстро закончилось. В целом рынок все также остается крайне нервным и более склонным к снижению, чем к уверенному развороту наверх.
Лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг ожидаемо стали акции нефтяного сегмента:
префы и обычка «Татнефти» (468,1 руб. и 492,2 руб., +6,63% и +6,08% соответственно),
«Русснефть» – 81,65 руб. (+7,79),
«Роснефть» – 330,1 руб. (+6,21%),
«Сургутнефтегаз» – 16,185 руб. (+4,35%).
В аутсайдерах оказалась «большая тройка» сектора добычи металлов:
«Полюс» не притягивает дивиденды
Корпоративная история дня – сообщение о намерениях «Полюса» отказаться от выплат дивидендов до 2030 г. в пользу финансирования роста бизнеса. И без того нервные игроки, шокированные такой новостью, бросились продавать бумаги компании, которая почти мгновенно потеряла без малого четверть своей капитализации.
У участников рынка возникли опасения и в отношении будущих дивидендных выплат других горнодобывающих компаний, таких, как «Норникель». «Попал под раздачу» и «Русал», который владеет 25% акций ГМК.
Намерение не платить дивиденды до 2030 г. – это сильный негативный сигнал для «Полюса», отмечают аналитики. Ведь многие покупали акции компании именно как дивидендную историю.
В итоге восприятие бумаги может сильно измениться:
Сломан дивидендный кейс. «Полюс» недавно вернулся к выплатам, и рынок успел заложить стабильный поток денег акционерам. Пауза до 2030 г. эти ожидания обнуляет.
Компания переходит к инвестиционной модели. Менеджмент объясняет паузу крупными проектами, но для акционеров это означает, что свободный денежный поток пойдет в CAPEX, а не инвесторам.
Произойдет переоценка мультипликаторов. Без дивидендов бумага обычно начинает оцениваться как история роста, а это снижает ее привлекательность для многих частных инвесторов.
В краткосрочном периоде, считают эксперты, давление на акцию, скорее всего, сохранится, потому что рынок обычно не любит резко возникающие и длинные паузы в дивидендных платежах.
Среднесрочно все будет зависеть от того, насколько убедительными будут рост добычи, прибыли и денежного потока от инвестпроектов.
Если цены на золото останутся высокими, а проекты дадут ожидаемый эффект, бумага может восстановиться позже, но уже в качестве более инвестиционной, чем дивидендной истории.
Что день грядущий нам готовит?
Рынок акций остается под давлением в слабом нисходящем тренде, где, как отмечают аналитики, основные риски связаны с политическими новостями и дивидендными отсечками.
Базовый сценарий на день – попытки удержаться около поддержки на уровне 2200 по индексу, но с высокой вероятностью дальнейшей волатильности.
Сегодня рынок будет, скорее всего, тестировать поддержку, а не пытаться продолжить рост. Если нефть пойдет вниз, то хуже рынка могут оказаться бумаги нефтяного сегмента.
Четверг будет последним днем для покупки акций B2B-РТС под дивиденды, а Сбербанк опубликует сокращенные финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие.