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Итоги торгов на Мосбирже 9 июля

На рынок продолжают влиять геополитическая и монетарная неопределенность
Андрей Шведов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 9 июля, снизился на 1,53% до 2186,75 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,92% и составил 907,25 пункта.

Лидерами роста стали бумаги ЮГК (+3,87%), привилегированные акции «Транснефти» (+3,32%), X5 (+1,58%), Дом.РФ (+1,36%) и ВТБ (+1,23%). В аутсайдерах оказались бумаги МТС (-12,73%), Московской биржи (-9,01%), Московского кредитного банка (-8,4%) и обыкновенные акции «Татнефти» (-4,77%).

Курс юаня на Московской бирже увеличился на 0,4% (+5 коп.) до 11,25 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,93 руб. (-47 коп.). Официальный курс евро составил 86,59 руб. (-76 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,94% до $77,29/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,18% до $72,61/барр.

Индекс Мосбиржи 9 июля пытался удержаться над 2200 пунктами: негативные настроения по-прежнему преобладают, а активность продавцов несколько снизилась, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Обороты торгов сократились по сравнению с предыдущими сессиями, добавляет он.

Сохраняется геополитическая и монетарная неопределенность. Власти США, как показал саммит НАТО, стали занимать более проукраинскую позицию, поэтому перспективы мирного урегулирования отдаляются, говорит эксперт. В то же время атаки на российскую инфраструктуру продолжаются, а ситуация на топливном рынке сложная, указывает он.

Инфляционная картина также не улучшилась, подчеркивает Смирнов. Недельный рост цен ускорился до 0,31%, годовая инфляция уменьшилась к 6 июля до 5,61% с отметки 6,01% неделей ранее, но здесь причина техническая – сказался перенос индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 1 октября, указывает аналитик.

В конце недели Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустит ежемесячный отчет, Росстат опубликует индекс потребительских цен (ИПЦ) за июнь, который дополнит понимание перспектив по ключевой ставке, перечисляет Смирнов. Индекс Мосбиржи завершит неделю в области 2125–2225 пунктов, полагает он.

На валютном рынке 9 июля продолжилась консолидация курсов, нащупавших временное равновесие, отмечает эксперт. Данные Росстата по инфляции поддержали ожидания монетарной паузы в июле, что может придавать рублю уверенности, как и волна роста цен на нефть из-за эскалации конфликта США и Ирана, считает он.

В то же время давление на все рублевые активы оказывает острая геополитическая ситуация, отмечает Смирнов. Сезон отпусков и восстановление импорта также играют за инвалюты, добавляет он. По оценкам БКС, курс рубля к доллару в конце недели останется в рамках 76–78 руб., к юаню – 11,1–11,3 руб.

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