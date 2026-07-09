Итоги торгов на Мосбирже 9 июля

В то же время давление на все рублевые активы оказывает острая геополитическая ситуация, отмечает Смирнов. Сезон отпусков и восстановление импорта также играют за инвалюты, добавляет он. По оценкам БКС, курс рубля к доллару в конце недели останется в рамках 76–78 руб., к юаню – 11,1–11,3 руб.