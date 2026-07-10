Утренний звон по рынку акций 10 июля

Утренний звон по рынку акций 10 июляНа бирже очередное падение
Российский рынок акций утром в пятницу торгуется с небольшим падением. По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,54% и составил 2174,85. Индекс РТС снизился на 0,54% и составил 902,31.
Базовый сценарий на сегодня – отскок в рамках нисходящего тренда, но накануне наполненных неопределенностью выходных он может и не реализоваться.
Опять вниз
Российский фондовый рынок завершил четверг новым уверенным снижением. Цены на нефть так и не смогли преодолеть отметку $80 за баррель, а новости с саммита НАТО в Турции ожидаемо разочаровали инвесторов.
Нет и внутриэкономического позитива. Инфляция ускорилась из-за роста цен на топливо, и это может напрямую повлиять на ДКП. ЦБ сообщил, что пространства для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. И правда – впереди осень и индексация тарифов ЖКХ. На этом фоне новости от Минфина о снижении бюджетного дефицита прошли фактически незамеченными.
Индекс Мосбиржи вновь ушел ниже уровня 2200 пунктов и завершил основную сессию снижением на 1,67% до 2183,79 пункта, РТС опустился на 1,05% до 906,02 пункта.
В топе аутсайдеров среди относительно ликвидных бумаг оказались
МТС – 183,2 руб (-12,68%),
Мосбиржа – 148,98 руб. (-9,05%),
префы и обычка «Татнефти» (448,7 руб. и 469,52 руб., -3,88% и -4,73% соответственно),
«Русснефть» – 78,3 руб. (-4,1%).
Лидерами роста стали
«Транснефть» – 1239,2 руб (+3,4%),
X5 – 1929,5 руб. (+1,69%),
ВТБ – 62,45 руб. (+1,26%).
От «Транснефти ждут дивидендов
Префы «Транснефти» вчера росли против рынка в ожидании объявления дивидендов за 2025 г. Совет директоров корпорации пока не раскрыл информацию о принятых решениях в этой области, но рынок ждет выплату в диапазоне 180–200 руб. на привилегированную акцию с текущей доходностью порядка 13–14%.
На 2026 г. прогнозы скромнее – 160–170 руб. и доходность ближе к 11–12% при текущих ценах.
Главная причина потенциального снижения – рост налога на прибыль и, как следствие, более слабая дивидендная база.
Бизнес «Транснефти» остается устойчивым и монопольным, поэтому дивиденды, скорее всего, сохранятся на высоком уровне, даже если темпы их роста замедлятся, говорят аналитики.
Для префов «Транснефти» дивиденды – ключевой драйвер оценки, поэтому рынок очень чувствителен к любому пересмотру базы выплат. Если компания подтвердит диапазон около 185–200 руб. за 2025 г., бумага, вероятно, удержит статус одной из лучших дивидендных историй на рынке. Но долгосрочно инвесторы уже закладывают постепенное снижение выплат из-за налоговой нагрузки и более консервативной политики государства как основного акционера.
Сбербанк представил сильный отчет за шесть месяцев
Отчетность Сбербанка по РСБУ за первое полугодие выглядит позитивной: чистая прибыль выросла на 20,4% до 995,3 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23%. Для рынка это хороший сигнал, потому что банк не просто сохранил высокую прибыльность, а ускорил рост по сравнению с прошлым годом.
Что еще хорошего:
чистые процентные доходы выросли на 25,3% до 1,8 трлн руб.,
комиссионные доходы увеличились на 1,7%, до 354,6 млрд руб.,
в июне банк заработал 168,1 млрд руб. прибыли, что на 17% выше прошлого года,
стоимость кредитного риска снизилась до 1,5% без учета курсовых эффектов, что говорит об улучшении качества риска.
Что мешает безудержному оптимизму:
расходы выросли на 15% до 588,6 млрд руб., то есть банк по-прежнему тратит больше, чем год назад,
комиссионный бизнес растет медленнее процентного, а значит, структура прибыли остается в большей степени завязанной на маржу,
рентабельность хоть и высокая, но рынок уже ждет от «Сбера» очень сильных результатов, поэтому реакция на отчет может быть сдержанной.
В целом для акций Сбербанка это позитивная отчетность: она подтверждает устойчивость прибыли, качество портфеля и способность банка зарабатывать в сложной среде. Если в июньском МСФО банк покажет сопоставимую динамику, это поддержит и дивидендные ожидания, и оценку бумаги как одного из главных «защитных ростовых» активов на рынке.
Что день грядущий нам готовит?
Российский рынок акций технически перепродан, но фундаментально все еще слаб, отмечают аналитики. Базовым сценарием на сегодня может стать отскок, однако устойчивый разворот вверх пока маловероятен. В центре внимания все также остаются геополитика, дивидендные истории и ожидания по ключевой ставке ЦБ.
Индексные бумаги остаются под давлением из-за дивидендных гэпов и общего негативного фона. Сильнее рынка могут выглядеть отдельные истории, особенно те, где есть собственный драйвер или ожидание реинвестирования дивидендов.
Если геополитический фон не ухудшится, рынок может совершить короткий технический отскок перед выходными, но пока это больше сценарий коррекции внутри нисходящего тренда.
Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций ЛСР, Совкомбанка, «Полюса» ,«Башнефти» и НМТП.
Также в пятницу Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в июне, а МЭА обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.