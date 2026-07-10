Утренний звон по рынку акций 10 июля

Нет и внутриэкономического позитива. Инфляция ускорилась из-за роста цен на топливо, и это может напрямую повлиять на ДКП. ЦБ сообщил, что пространства для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. И правда – впереди осень и индексация тарифов ЖКХ. На этом фоне новости от Минфина о снижении бюджетного дефицита прошли фактически незамеченными.