Итоги торгов на Мосбирже 20 июля

Особого позитива, кроме подросших цен на нефть и ослабевшего рубля, не просматривается. Вместе с этим, продолжает Смирнов, инвесторы могли с оптимизмом встретить сообщения МИД РФ о том, что прорабатывается встреча главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. Серия министерских встреч в столице Филиппин проходит с 21 по 24 июля, визит главы МИД РФ запланирован на 21–23 июля.