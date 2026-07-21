Итоги торгов на Мосбирже 20 июля

Итоги торгов на Мосбирже 20 июляГэп после дивидендных отсечек компаний привел к техническому падению индекса
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 20 июля, увеличился на 2,16% до 2000,69 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 2,27% и составил 804,77 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Русагро» (+19,4%), «Алросы» (+10,89%), АФК «Система» (+10,07%), VK (+9,42%) и En+ Group (+9,01%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Транснефти» (-13,08%), обыкновенные акции Сбербанка (-8,1%), привилегированные акции Сбербанка (-7,8%), обыкновенные акции ВТБ (-7,69%) и Ozon (-5,21%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,9% (+11 коп.) до 11,64 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,32 руб. (-8 коп.). Официальный курс евро составил 89,55 руб. (-35 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,28% до $87,83/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,5% до $81,37/барр.
Индекс Мосбиржи утром 20 июля упал ниже 1900 пунктов, но быстро отскочил, и днем инвесторы перешли к активным покупкам. Утренняя просадка носила техническую природу, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Дивидендные отсечки накануне прошли в акциях Сбербанка, ВТБ и других бумаг. Впрочем, и сам сегодняшний выкуп на широком рынке тоже может иметь техническую природу, поскольку сказывается эффект экстремальной перепроданности, добавил эксперт.
Особого позитива, кроме подросших цен на нефть и ослабевшего рубля, не просматривается. Вместе с этим, продолжает Смирнов, инвесторы могли с оптимизмом встретить сообщения МИД РФ о том, что прорабатывается встреча главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. Серия министерских встреч в столице Филиппин проходит с 21 по 24 июля, визит главы МИД РФ запланирован на 21–23 июля.
Народный банк Китая 20 июля в 14-й раз подряд сохранил базовую кредитную ставку на уровне 3% – минимальном в истории. Решение было ожидаемым, отметил Смирнов. Американский рынок в ближайшее время ждет насыщенный сезон корпоративной отчетности, на этой неделе результаты за II квартал представят технологическая корпорация Alphabet, автомобильная компания Tesla, одна из крупнейших энергетических компаний в мире – Exxon Mobil и др.
В еврозоне 21 июля будет опубликован июльский индекс экономических настроений (ZEW). На российском рынке в этот день «Европлан» планирует опубликовать операционные результаты за II квартал 2026 г. Банк России выпустит оперативную справку об инфляционных ожиданиях населения – важные данные за несколько дней до заседания по ключевой ставке.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 июля Смирнов обозначил на уровне 1900–2050 пунктов.
На валютном рынке наступила временная стабилизация курсов, отметил эксперт. Вероятно, локальная смена тренда в акциях привела к сокращению инвестиционного спроса на валюту. При этом фактор отпусков и сезонное восстановление импорта продолжают оказывать давление на рубль, добавил он. Не улучшилась ситуация на рынке рублевого долга. Индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил годовой минимум на уровне 110,4 пункта.
В июле или сентябре очень вероятна монетарная пауза, что среднесрочно поддержит рубль, отмечает Смирнов. Также нацвалюту поддержат подросшие ближе к $90/барр. цены на нефть. Они начнут транслироваться в курс с конца лета. Фактор краткосрочной поддержки – налоговый период, в том числе крупные выплаты по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. В ближайшие дни доллар будет на уровне 77–79 руб., юань – 11,4–11,7 руб., считает Смирнов.