Утренний звон по рынку акций 21 июля

Короткая ремарка по акциям «Евротранса», которые в моменте росли более чем на 100%. Вчера компания сообщила об окончательной выплате купона по облигациям, не погашенного в начале июля, из-за чего оказалась в состоянии технического дефолта. На растущем рынке это вызвало взлет котировок, который поддержал вводимый с 21 июля запрет Мосбиржи на открытие коротких позиций в этих бумагах.