Утренний звон по рынку акций 21 июля

Утренний звон по рынку акций 21 июляСоскучившиеся по росту игроки начали покупать российские акции
Российский рынок акций утром во вторник продолжает уверенный рост в рамках начавшейся повышательной коррекции.
По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,81% и составил 2076,99. Индекс РТС вырос на 3,81% и составил 835,46.
Базовый сценарий на сегодня – рынок все так же осторожничает, торги будут проходить в условиях перепроданности и высокой волатильности. Аппетиты к риску остаются низкими, что не позволяет говорить об уверенном развороте наверх.
Он сказал: «Поехали!»
Биржа начала неделю с нового провала, который, впрочем, во многом носил технический характер. Дивидендный гэп в бумагах Сбербанка, ВТБ и «Транснефти» отправил индекс к отметке 1900, но после недолгой консолидации на торгах начался подъем.
Изголодавшиеся по росту трейдеры активно скупали все, что было под рукой, в итоге в минусе по итогам дня осталась лишь небольшая группа бумаг во главе с дивидендными тяжеловесами.
Основную сессию рынок завершил ростом индекса Мосбиржи на 2,16% до 2000,83 пункта, индекс РТС поднялся на 2,27% до 804,82 пункта.
На торгах в понедельник лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг стали:
Короткая ремарка по акциям «Евротранса», которые в моменте росли более чем на 100%. Вчера компания сообщила об окончательной выплате купона по облигациям, не погашенного в начале июля, из-за чего оказалась в состоянии технического дефолта. На растущем рынке это вызвало взлет котировок, который поддержал вводимый с 21 июля запрет Мосбиржи на открытие коротких позиций в этих бумагах.
В лидерах падения оказались:
префы «Транснефти» – 1025,6 руб. (-13,48%),
обычные и привилегированные бумаги Сбербанка – 257,35 руб. и 260,59 руб. (-8,06% и -7,75%),
ВТБ – 55,155 руб. (-7,15%),
Ozon – 2783,5 руб. (-5,77%).
Рост, случившийся в отсутствие каких-то позитивных новостей, носил во многом психологический характер, отмечают аналитики. Игроки устали от 19 недель беспрерывного падения и начали покупать перепроданные бумаги, стараясь сформировать локальное дно.
Технически на дневном графике перелома тренда пока не происходит, однако по-хорошему индексу стоит сходить в район 2075–2100 и закрыть зависший там гэп. Впрочем, все подобные движения в любом случае будут происходить в рамках отскока на фоне крайне нестабильной ситуации на рынке и в целом негативного новостного фона.
«Северсталь» отчиталась за II квартал
Отчетность Северстали за II квартал вышла слабее прошлогодней за тот же период, отмечают аналитики. Операционные результаты улучшились, но финансовые показатели просели на фоне низких цен на сталь и отрицательного денежного потока.
Что с производством
Выплавка стали возросла на 11,6% г/г до 2 795 000 т.
Продажи стальной продукции увеличились на 8,6% до 3,03 млн т.
Производство чугуна прибавило 5% до 2,84 млн т.
Продажи полуфабрикатов (чугуна и слябов) подскочили на 60%, а продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) – лишь на 1%.
Доля ВДС в продажах сократилась до 47,2% с 50,6% год назад.
Что с деньгами
Выручка снизилась на 9% г/г до 169,6 млрд руб.
EBITDA упала на 37,9% до 24,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась с 21,2 до 14,4%.
Чистая прибыль составила 4,1 млрд руб., что на 74% меньше, чем годом ранее.
Свободный денежный поток (FCF) стал отрицательным: -29,8 млрд руб.
Чистый долг вырос до 88,4 млрд руб., соотношение чистый долг / EBITDA – 0,87х.
При этом совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за II квартал 2026 г. Причина – слабая конъюнктура рынка, низкий спрос на сталь и отрицательный свободный денежный поток.
Операционно «Северсталь» показала восстановление объемов производства на фоне низкой базы и отсутствия масштабных ремонтов, но финансово результат оказался слабым из-за падения цен реализации и снижения доли высокомаржинальной продукции. Отрицательный FCF и отсутствие дивидендов усиливают негатив для акций, а ухудшение долговой нагрузки создает дополнительное давление на оценку, говорят аналитики.
Что день грядущий нам готовит?
Рынок глубоко перепродан, но аналитики ждут не столько уверенного разворота, сколько высокой волатильности и возможного технического отскока перед заседанием ЦБ 24 июля. Сама по себе концентрация негатива, накопившегося за почти пять (!) месяцев падения, создает условия для резкого отскока, если ЦБ даст хотя бы умеренно мягкий сигнал.
На стороне позитива
Сильная перепроданность: в таких уровнях любые позитивные новости могут вызвать резкий, но краткосрочный отскок.
Нефть торгуется в диапазоне $80–90 за баррель Brent, что хотя бы отчасти поддерживает рынок.
Рубль находится в относительно сбалансированном положении.
На стороне негатива
Ожидания по решению ЦБ: один из сценариев – снижение ставки на 25 б. п., но если регулятор окажется жестче или сделает паузу, рынок может обновить минимумы.
Геополитические риски и ожидания новых санкций продолжают давить на оценку риска.
Макроэкономический фон остается негативным: ускорение инфляции, дефицит бюджета и замедление промышленного роста не дают рынку фундаментальной поддержки.
На 22 июля базовый взгляд аналитиков – осторожность, с упором на перепроданность и высокую волатильность, а не на устойчивый рост. Шансы на дальнейший отскок есть, но они в большей степени технические и сильно зависят от того, какой сигнал по ставке и инфляции даст ЦБ на заседании 24 июля.