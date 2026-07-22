Утренний звон по рынку акций 22 июля

Утренний звон по рынку акций 22 июляБиржа надеется на продолжение отскока
Российский рынок акций утром в среду снижается после двух дней роста. По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,05% и составил 2 057,01. Индекс РТС снизился на 1,05% и составил 824,91.
Базовый сценарий на сегодня – высокая волатильность и попытки продолжения коррекционного подъема в направлении уровня 2100 по индексу. Инвесторы будут ждать публикацию еженедельных данных по инфляции от Росстата.
Нервный рост
Российский рынок акций во вторник попытался закрепиться выше уровня 2000 пунктов на фоне желания инвесторов сыграть на очевидной перепроданности как индекса, так и большинства торгуемых бумаг.
Особенно активно события разворачивались в акциях второго и третьего эшелона. Мосбиржа даже была вынуждена проводить дискретные аукционы чуть ли не по десятку бумаг после стремительного и мощного роста их цен. В их числе оказались и ликвидные по меркам российского рынка акции – к примеру, ГК «Самолет».
Впрочем, вся эта буря в песочнице происходила на фоне отсутствия каких-либо серьезных изменений новостного фона, который и в области экономики, и в области геополитики остается скорее негативным.
Основную сессию вторника индекс Мосбиржи завершил ростом на 3,9% до 2078,78 пункта, а РТС – на 3,59% до 833,64. Объем торгов вырос до приличных 102,14 млрд руб.
Лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг стали:
«Соллерс» – 408 руб. (+49,18%),
«ЭсЭфАй» – 470,4 руб. (+22,5%),
ГК «Самолет» – 297,4 руб. (+15,18%),
«Полюс» – 1114,4 руб. (+8,68%),
«Группа Астра» – 178,4 руб. (+8,35%).
В лидерах падения оказались
Между тем инфляционные ожидания россиян на ближайший год увеличились до 14,7%, отчитался ЦБ. Одновременно выросла и оценка текущей инфляции населением. В июле граждане оценивали ее в 15,1% против 14,2% в июне.
При этом растет объем выдачи потребительских кредитов. Он долго сокращался, но в мае и июне наблюдается рост по 1,1% в годовом выражении.
И еще порция важных цифр. В мае Росстат зафиксировал взлет потребительского спроса – оборот розничной торговли вырос на 7,8% в годовом выражении, достигнув 5,7 трлн руб. За январь – май прирост составил 5% до 26,5 трлн. Это лучшая динамика за последние 20 лет (!), отмечают экономисты.
Все это говорит о том, что россияне активно потребляют – как в кредит, так и, по сути, проедая сбережения на фоне стагнирующих реальных доходов – и ждут уверенного ускорения инфляции в будущем. Центробанк очень не любит подобные цифры, поэтому можно с достаточной уверенностью говорить о том, что 24 июля ключевая ставка останется как минимум неизменной.
МТС–банк приобрел долю в платежном сервисе KD Pay
МТС-банк купил контрольную долю в размере 51% ООО «Ритейл-процессинг» – владельца сервиса оплаты и лояльности по QR-коду под брендом KD Pay. Банк интегрирует технологию KD Pay в платежную инфраструктуру в течение года и намерен довести долю в компании до 100%.
Это стратегически позитивная, но скорее нейтральная новость для акций банка, говорят аналитики. Сделка усиливает финтех-профиль и экосистемную часть бизнеса МТС-банка, но вряд ли кардинально изменит оценку бумаг в ближайший год.
Почему это скорее плюс
Сделка способствует развитию собственной платежной инфраструктуры банка и снижает зависимость от внешних решений.
Появляется возможность масштабировать сервис, работая напрямую с ритейл-операторами и программами лояльности, что может дать дополнительный немаржинальный доход и кросс-продажи.
Для МТС-банка и в целом для группы МТС это логичный шаг в развитии экосистемы и финтех-направления, что обычно поддерживает интерес к акциям со стороны долгосрочных инвесторов.
Фундаментально влияние на прибыль и капитал банка в ближайшие один-два года, скорее всего, будет умеренным, поскольку речь идет о стартап-истории с интеграцией и масштабированием, отмечают эксперты.
Для инвесторов в МТС-банк это история, скорее, про усиление стратегического профиля и долгосрочный потенциал, а не про немедленный всплеск прибыли.
Что день грядущий нам готовит?
На 22 июля конъюнктура российского рынка акций выглядит нервной, но с признаками технической стабилизации: после затяжного снижения и обновления минимумов рынок пытается отыграть отскок в преддверии заседания ЦБ. Аналитики в целом говорят не о полноценном развороте, а о коррекционном подъеме на перепроданности.
На стороне позитива
Дешевизна рынка: в таких уровнях любые позитивные новости (особенно по ставке и геополитике) могут вызвать быстрый отскок.
Ожидания (похоже, стремительно тающие), что ЦБ может снизить ставку или хотя бы смягчить свою риторику в отношении будущих изменений ДКП.
Улучшение внешнего фона и надежды на продолжение диалога в геополитическом секторе.
На стороне негатива
Сохраняющаяся геополитическая неопределенность и риск новых санкций.
Высокая инфляция и жесткий контекст денежной политики: даже если ставку снизят, реальные экономические условия могут оставаться напряженными.
Дивидендные гэпы и слабость части крупных эмитентов, которые продолжают давить на индекс.
Сегодня аналитики видят рынок как перепроданный с потенциалом отскока, но без уверенного бычьего тренда. Базовый сценарий – высокая волатильность и попытки роста в сторону 2100 пунктов по индексу Мосбиржи при позитивных макроэкономических и геополитических сигналах, но с риском быстрого отката, если ожидания не оправдаются.