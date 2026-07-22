Утренний звон по рынку акций 22 июля

Все это говорит о том, что россияне активно потребляют – как в кредит, так и, по сути, проедая сбережения на фоне стагнирующих реальных доходов – и ждут уверенного ускорения инфляции в будущем. Центробанк очень не любит подобные цифры, поэтому можно с достаточной уверенностью говорить о том, что 24 июля ключевая ставка останется как минимум неизменной.