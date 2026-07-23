«БКС форекс» запустит CFD-контракты на биткойн и эфир

«Альфа-форекс» предоставил квалифицированным клиентам возможность заключать сделки с CFD-контрактами на биткойн и эфир с 14 июля. Контракт также повторяет динамику курса криптовалюты к доллару США. Все финансовые результаты фиксируются в валюте торгового счета (рубли, доллары, евро или юани) в виде разницы цен при открытии и закрытии сделки. Пересчет прибыли или убытка в базовую валюту счета происходит автоматически при закрытии сделки. Контракты бессрочные, но при переносе позиции на следующий день начисляются или списываются свопы – вознаграждение в виде пунктов, которые автоматически начисляются на торговый счет или списываются с него за перенос открытой позиции на следующий торговый день.