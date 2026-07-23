«БКС форекс» запустит CFD-контракты на биткойн и эфир

«БКС форекс» запустит CFD-контракты на биткойн и эфирПока подобный продукт есть у «Альфа-форекса»
Инвесткомпании расширяют линейку CFD-контрактов для квалифицированных инвесторов с привязкой к криптовалютам. 24 июля «БКС форекс» запустит контракты, привязанные к котировкам биткойна и эфира, рассказал «Ведомостям» представитель форекс-дилера. Неделей ранее подобный продукт представил «Альфа-форекс». «Финам форекс» также рассматривает возможность запуска контрактов на разницу на криптоактивы, рассказал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов и выразил уверенность в том, что этот инструмент будет востребован среди клиентов.
Биткойн и эфир остаются лидерами рынка с самой высокой капитализацией. На 23 июля капитализация биткойна составляет около $1,3 трлн, эфира – $232,3 млрд, свидетельствуют данные Tradingview.
По состоянию на 23 июля биткойн торговался на бирже Binance на уровне $65 477, а эфир – около $1923,24. За последний месяц биткойн показал рост, прибавив порядка 3,5%, тогда как эфир, напротив, снизился примерно на 6%.
Клиенты БКС смогут совершать сделки с контрактами на пары биткойн/доллар и эфир/доллар.
- Размер лота для биткойна составит 0,001, шаг цены – $1, кредитное плечо – 2 к 1, то есть брокер дает возможность торговать с двукратным увеличением позиции за счет заемных средств.
В России действует строгое регулирование рынка форекс, направленное на защиту инвесторов от чрезмерных рисков. В частности, в «БКС форекс» максимальный риск клиента ограничен 19% от предоставленного обеспечения.
Совершать сделки с CFD-контрактами можно будет в мобильном приложении «БКС мир инвестиций». Комиссия за открытие и закрытие позиций взиматься не будет. Основные издержки заложены в спред (разницу цен покупки и продажи).
Инструменты позволят инвесторам участвовать в движении цен криптовалют без прямой покупки цифровых активов, пояснили в компании. Дилер ожидает притока в 250–300 млн руб. до конца года за счет запуска новых инструментов.
«БКС форекс» начал работать с CFD-контрактами в марте 2025 г. Процесс запуска был поэтапным: 21 февраля прошлого года клиенты получили возможность открывать специальные счета для торговли CFD, а 10 марта стала доступна сама торговля. В первой волне компания запустила контракты на более чем 50 акций мировых компаний (многие из них входят в индекс S&P 500). В списке были, например, Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola, Tesla. Кроме того, появились CFD на драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий) и на нефть (Brent и WTI). В мае 2026 г. «БКС форекс» добавил 49 новых инструментов: акции технологических компаний, ETF, мировые индексы и контракты на криптовалютные фонды.
Клиенты БКС уже вложили в CFD-инструменты более 3 млрд руб., рассказал генеральный директор «БКС форекс» Тарас Данилюк. Такие инструменты, по его словам, могут использоваться как дополнительный способ диверсификации и управления портфелем. Основной риск для инвестора при этом заключается в том, что криптовалюты традиционно являются очень волатильным активом.
«Альфа-форекс» предоставил квалифицированным клиентам возможность заключать сделки с CFD-контрактами на биткойн и эфир с 14 июля. Контракт также повторяет динамику курса криптовалюты к доллару США. Все финансовые результаты фиксируются в валюте торгового счета (рубли, доллары, евро или юани) в виде разницы цен при открытии и закрытии сделки. Пересчет прибыли или убытка в базовую валюту счета происходит автоматически при закрытии сделки. Контракты бессрочные, но при переносе позиции на следующий день начисляются или списываются свопы – вознаграждение в виде пунктов, которые автоматически начисляются на торговый счет или списываются с него за перенос открытой позиции на следующий торговый день.
Минимальный объем сделки – $0,01. Максимальное плечо составляет 1 к 10 (маржинальные требования – 10%). Брокер не взимает комиссию за сам факт открытия и закрытия сделок, так как основные издержки тоже заложены в спред. «Альфа» автоматически удерживает НДФЛ (13–15%) с чистой прибыли при выводе средств или по окончании календарного года.
В первый день торгов CFD-контрактами на криптовалюты на «Альфа-форексе» совокупный объем торгов достиг 35,16 млн руб., рассказала через представителя генеральный директор площадки Гузель Проценко. Наибольшим спросом пользовался биткойн – на сделки с ним пришлось более 85% совокупного оборота. Доля эфириума в то же время составила почти 15%.
Важно помнить, что CFD – это не покупка самого актива, а производный инструмент, подчеркивает Леснов из «Финама». Главный минус таких контрактов, по его словам, заключается в более низкой ликвидности по сравнению со спотовым рынком, где активы покупают и продают напрямую. Из-за этого даже при небольших вложениях цена может резко пойти вверх или вниз. При этом динамика CFD обычно почти полностью повторяет движение спотового рынка – корреляция часто близка к 100%, продолжает Леснов.