Утренний звон по рынку акций 27 июля

Что до решения снизить ставку, то, с одной стороны, ЦБ удивил. А с другой – нет. Логику свою регулятор, что называется, разжевал: проинфляционные факторы временные, производственные мощности восстановятся до конца года, инвестиции в экономике на высоком уровне. Прогнозы по росту ВВП, правда, снижены до нуля. Но в любом случае в таких условиях прерывать цикл снижения ставки сочли нецелесообразным. Возможно, что Центробанк и прав. Остается ждать, как долго на инфляцию будут давить те самые временные факторы и в каком состоянии все это будет находиться к 11 сентября, когда совет директоров ЦБ вновь соберется для обсуждения ДКП.