Утренний звон по рынку акций 27 июля

Утренний звон по рынку акций 27 июляЦБ порадовал биржевых игроков
Российский рынок акций начал неделю снижением на фоне падения цен на нефть.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,36% и составил 2157,77. Индекс РТС снизился на 0,36% и составил 871,12.
Базовый сценарий на сегодня – небольшой рост, который, впрочем, вряд ли будет очень уверенным с учетом новостной волатильности.
Ставка сделана
В пятницу российский рынок акций уверенно вырос после снижения ключевой ставки ЦБ. Таким образом был прерван 19-недельный период падения индекса, причем внутринедельный рост оказался самым сильным с марта 2022 г., когда рынок отскакивал вверх после мощного февральского снижения. Индекс вплотную приблизился к уровню 2200 пунктов, а на торгах в субботу даже превысил эту отметку.
Основную сессию пятницы индекс Мосбиржи завершил ростом на 0,93% и составил 2164,85 п., на вечерней сессии он ускорил подъем до 1,3%. Индекс РТС прибавил 1,4% – до 873,98 п.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«Русагро» – 96,96 руб. (+35,34%),
«ИВА» – 61,5 руб. (+15,17%),
ГК «Самолет» – 300 руб. (+7,76%),
«Группа Астра» – 184,7 руб. (+6,79%),
«Мосбиржа» – 155,8 руб. (+5,47%).
Аутсайдерами стали
Ozon – 2622,5 руб. (-4,58%),
«Алроса» – 19,42 руб. (-2,46%),
«Полюс» – 1216,2 руб. (-1,59%),
АФК «Система» – 8,609 руб. (-1,36%).
Кроме решения ЦБ поддержку рынку оказали и цены на нефть, которые в конце недели находились в районе отметки $100 за баррель. Однако за выходные котировки «черного золота» упали сразу на $10 на ожиданиях нового снижения напряженности между Ираном и США и сегодня находятся в районе $87 за баррель.
Что до решения снизить ставку, то, с одной стороны, ЦБ удивил. А с другой – нет. Логику свою регулятор, что называется, разжевал: проинфляционные факторы временные, производственные мощности восстановятся до конца года, инвестиции в экономике на высоком уровне. Прогнозы по росту ВВП, правда, снижены до нуля. Но в любом случае в таких условиях прерывать цикл снижения ставки сочли нецелесообразным. Возможно, что Центробанк и прав. Остается ждать, как долго на инфляцию будут давить те самые временные факторы и в каком состоянии все это будет находиться к 11 сентября, когда совет директоров ЦБ вновь соберется для обсуждения ДКП.
«Русагро» решил поделиться нераспределенной прибылью с акционерами
Совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет, то есть 16,48 руб. на акцию. Это первая дивидендная выплата с 2021 г., когда компания платила дивиденды за 6 месяцев. Позитивный сигнал для акционеров, но с оговорками, отмечают аналитики.
Почему это хорошо
Компания возвращается к дивидендной практике после нескольких лет без выплат, что улучшает восприятие эмитента у дивидендных инвесторов.
Выплата идет из нераспределенной прибыли прошлых лет, то есть не требует новой прибыли текущего года, что снижает риск для финансовой устойчивости.
Для акций это скорее поддержка спроса: дивидендная доходность по текущим ценам может выглядеть привлекательно, особенно на фоне других эмитентов.
Что настораживает
Выплата происходит из прибыли прошлых лет, что может сигнализировать о том, что менеджмент не хочет или не может платить регулярные дивиденды из текущей прибыли.
После нескольких лет без дивидендов рынок может сомневаться, станет ли это регулярной практикой или является разовой выплатой.
Для компании важен баланс между дивидендами и инвестициями в развитие, особенно в агрохолдинге с высокой капиталоемкостью.
Для акций «Русагро» это, скорее, краткосрочный позитивный драйвер, который может поддержать котировки в ближайшие недели, считают эксперты. Но для долгосрочной переоценки важно, чтобы компания вернулась к регулярным выплатам из текущей прибыли, а не ограничилась одной выплатой из прошлых лет.
Что день грядущий нам готовит?
Конъюнктура российского рынка акций на 27 июля выглядит умеренно позитивной, но с сохраняющейся волатильностью, отмечают аналитики.
Рынок продолжит отыгрывать позитив от ЦБ, но резкое снижение цен на нефть будет давить на нефтяные бумаги, а через них и на индекс. В целом чрезмерная перепроданность на рынке снята, инвесторы вздохнули спокойнее и могут продолжить покупать как отдельные интересные бумаги, так и и рынок в целом. Цель восходящего движения – уровень 2400 по индексу.
Сценарий на сегодня – умеренный рост на фоне снижения ставки ЦБ, но внешние факторы и геополитическая неопределенность могут вызвать дополнительные колебания цен.
Сегодня «Норникель» опубликует итоги производственной деятельности за первое полугодие. Кроме того, «Группа Позитив» представит отчет за полгода.