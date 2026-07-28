Утренний звон по рынку акций 28 июля

Утренний звон по рынку акций 28 июляБиржа продолжает восстанавливаться
Российский рынок акций начал торги вторника снижением на фоне фиксации прибыли.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,2% и составил 2212,40. Индекс РТС снизился на 0,2% и составил 893,33.
Базовый сценарий на сегодня – у рынка по-прежнему позитивный настрой с сохранением волатильности в отдельных бумагах.
Падающая нефть – не помеха росту
В понедельник рынок акций продолжил восстановительный рост, несмотря на снижение цен на нефть. Баррель Brent ушел ниже уровня $85, вместе с ним в отрицательной зоне торговались и российские нефтяники. Но остальной рынок бодро рос, продолжая отыгрывать снижение ставки ЦБ.
Перепроданность середины июля на бирже фактически выкуплена, рынок стабилизировался и может попытаться продолжить рост. Однако пока говорить о том, что на рынке сформировался уверенный восходящий тренд, не приходится. Текущее движение – это все еще коррекция к предыдущему падению и нормализация конъюнктуры.
Основную сессию понедельника индекс Мосбиржи завершил ростом на 2,18% до 2212,81 пункта, РТС – на 2,20% до 893,50 пункта.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«ИВА» – 71,4 руб.(+16,1%),
«Юнипро» – 1,0605 руб. (+15,78%),
Ozon – 2893 руб. (+10,31%),
«Полюс» – 1331 руб. (+9,44%),
Совкомбанк – 10,655 руб.(+9,17%).
Аутсайдерами стали
Технически индекс Мосбиржи находится в промежуточной зоне сопротивления около уровня 2200 пунктов. Выход из нее наверх откроет дорогу к отметке 2400. Цель полного закрытия провала весны/лета 2026 г. – отметка 2900.
«Группа Позитив» представила хороший отчет за шесть месяцев
«Группа Позитив» представила отчет по МСФО за первое полугодие, который, как отмечают аналитики, выглядит заметно лучше рынка и собственных ориентиров. Компания демонстрирует быстрый рост выручки, улучшение операционной эффективности и резкое снижение долговой нагрузки.
Рост отгрузок на 45% при росте выручки на 41% говорит о здоровом спросе, отмечают эксперты. При этом выход EBITDA из глубокого минуса в плюс – сигнал, что компания прошла точку операционной безубыточности и масштабирование начинает работать на рост маржи. Сокращение общих расходов на 13% при росте бизнеса на 40% является признаком серьезной оптимизации и дисциплины.
При этом рост R&D на 6% показывает, что компания не «режет будущее», а оптимизирует в основном коммерческие и административные расходы (маркетинг, мероприятия). Отгрузки компании растут быстрее выручки, но менеджмент подчеркивает, что это управленческий показатель. При этом важно, чтобы в следующих кварталах не накопилось существенной «незавершенки».
С точки зрения инвестора такой отчет – это качественный операционный разворот. Бизнес масштабируется, становится прибыльным и менее рискованным, а подтвержденный прогноз по отгрузкам на 2026 г. (40–45 млрд руб.) оставляет пространство для дальнейшего улучшения показателей во втором полугодии.
«Норникель» отчитался о производственной деятельности за шесть месяцев
По итогам первого полугодия 2026 г. операционные результаты «Норникеля» выглядят, как отмечают аналитики, умеренно негативными, но в целом управляемыми и полностью вписывающимися в ранее озвученную стратегию и производственный план.
Никель: выпуск снизился на 2% год к году – до 82 000–83 000 т. Это небольшое ухудшение, но самочувствие рынка никеля в 2026 г. (избыток предложения, давление на цены) делает даже стабильный объем скорее нейтрально-позитивным сигналом.
Медь: снижение порядка 9–10% (до 190 000–195 000 т). Частично это эффект высокой базы первого полугодия 2025 г. и перераспределение объемов между кварталами.
Палладий и платина: падение на 15–18% и 20–24% соответственно. Это более ощутимое снижение, но оно вписывается в тренд I квартала, когда компания уже отчиталась о снижении выпуска МПГ (металлы платиновой группы).
При этом «Норникель» не меняет прогноз по никелю на 2026 г. (около 193 000–203 000 т), что говорит о том, что текущее снижение – не сбой, а плановая траектория в рамках годового коридора.
В условиях санкционного давления и усложнения логистики «Норникель» скорее оптимизирует рудную базу, схемы переработки и продуктовые корзины, чем гонится за максимизацией тоннажа.
Но даже при умеренном снижении физических объемов выручка и маржа могут поддерживаться за счет более высокой доли продукции с лучшей маржой (например, рафинированные металлы, специальные продукты), валютной выручки и курсовых эффектов, а также возможного улучшения ценовой ситуации по отдельным металлам во втором полугодии.
При этом системное снижение выпуска МПГ и меди, если оно будет продолжаться несколько лет подряд, – это долгосрочный вызов, отмечают аналитики. Впрочем, производство никеля остается почти на прежнем уровне, что поддерживает статус компании как ключевого мирового игрока.
Таким образом, «Норникель» сохраняет управляемость производственного плана и не сигнализирует о форс-мажорных пересмотрах стратегии.
Что день грядущий нам готовит?
Конъюнктура российского рынка акций на вторник выглядит умеренно позитивной, но с сохраняющейся волатильностью. Рынок продолжает отыгрывать решение ЦБ о снижении ставки, однако внешний фон остается неустойчивым. Массовый выход отчетов российский компаний за первое полугодие может поддержать рост в случае позитивной тональности релизов, но в отдельных бумагах возможны сильные движения.
Базовый сценарий на сегодня – умеренно позитивный с сохранением волатильности. Рынок растет на внутреннем позитиве, но внешние факторы, в первую очередь цены на нефть, и геополитическая неопределенность могут вызвать дополнительные колебания цен.