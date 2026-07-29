Утренний звон по рынку акций 29 июля

Утренний звон по рынку акций 29 июляПокупатели на бирже взяли паузу
Российский рынок акций начал торги среды небольшим ростом.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,88% и составил 2210,47. Индекс РТС вырос на 0,88% и составил 884,83.
Базовый сценарий на сегодня предполагает умеренно позитивную динамику с попыткой закрепления выше ключевой отметки 2200 пунктов по индексу.
На санкционных нервах
Российский рынок акций во вторник в раздумье застыл около уровня 2200 пунктов по индексу. Решение ЦБ по ставке было отыграно, и инвесторы вновь устремили взоры на геополитическую повестку, которая не давала поводов для оптимизма.
В середине дня появились сообщения, что двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкционных мер против России и Ирана. Инициатива предусматривает новые полномочия для президента США Дональда Трампа в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.
Это те самые «адские санкции» против России, которые последний год продвигает группа американских законодателей. Реальных угроз тут все также нет, однако рынок традиционно смотрит на все это несколько нервно.
Евросоюз также рассматривает возможность введения санкций против более чем 1600 компаний, которые, по мнению Брюсселя, содействуют России. В случае принятия это станет крупнейшим числом юридических лиц, включенных в санкционный список в рамках одного пакета.
В итоге индекс на таком новостном фоне «застрял» в очень узком диапазоне 2200-2220. По итогам основной сессии вторника индекс Мосбиржи потерял 1,16%, снизившись до 2191,17 пункта. РТС упал на 2,02% до 877,11 пункта.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
ГК «Самолет» – 316,8 руб. (+2.86%),
префы «Сургутнефтегаза» – 39,105 руб. (+2,85%),
ММК – 19,68 руб. (+2,66%),
«Мечел» – 36,54 руб. (+1,84%),
VK – 141,4 руб. (+1,43%).
Аутсайдерами стали
Технически индекс Мосбиржи продолжает смотреть на уровень 2400 пунктов, впрочем, пока что возможна и заминка около отметки 2200. При этом рынок вышел из зоны перепроданности по RSI, что указывает на восстановление краткосрочного импульса к росту.
На недельном графике мощная растущая свеча от уровня 1900 также говорит о том, что период даунтренда завершен, хотя очевидно, что быстро расти в отсутствие важных позитивных новостей рынку будет трудно. Но фундаментально для рынка важно, что историческая линия растущего тренда устояла и теперь движение от нее скорее всего будут восходящим.
ВТБ отчитался о падении чистой прибыли
В России в разгаре сезон отчетов компаний об операционной и финансовой деятельности за II квартал и первое полугодие. Вчера такую отчетность опубликовал ВТБ.
Релиз выглядит умеренно негативным в разрезе прибыли, но в целом, как отмечают аналитики, отражает управляемость ситуации: чистая прибыль снизилась почти на 20%, однако банк сохраняет достаточность капитала, наращивает процентные и комиссионные доходы и удерживает целевые ориентиры на год.
Ключевые данные отчета за первое полугодие
Чистая прибыль составила 225,2 млрд руб., -19,8% год к году.
Чистая прибыль за II квартал достигла 92,6 млрд руб. (это выше, чем в I квартале – 132,6 млрд руб., – но в сумме полугодие всё равно ниже 2025 года).
Чистые операционные доходы до резервов достигли 689,7 млрд руб.
Процентные доходы – 405,6 млрд руб., +176,3% г/г.
Комиссионные доходы – 175,8 млрд руб., +20,7% г/г.
Рентабельность капитала (ROE) снизилась до 16,1%.
Снижение чистой прибыли почти на 20% при росте процентных и комиссионных доходов говорит о том, что основное давление идет со стороны расходов на резервы (стоимость риска выросла до 0,9–1,0%) и операционных расходов (в I квартале расходы на персонал и административные уже росли на 20,3% г/г, тренд, вероятно, продолжился и во II квартале).
При этом базовый бизнес банка остается сильным. Взрывной рост процентных доходов (+176%) отражает влияние высокой ключевой ставки и пересмотр ставок по кредитам/депозитам. Маржа расширилась, что видно еще по I кварталу (чистая процентная маржа выросла до 2,5% с 0,7% годом ранее).
Комиссионные доходы выросли на 20,7%, что подтверждает устойчивость транзакционного и расчетно-кассового бизнеса.
Кредитный портфель растет (+4,5% за полугодие), причем корпоративный сегмент показывает рост на 7,9%, а розничный портфель немного сократился (-3,6%) – это в целом соответствует макроэкономической картине охлаждения потребкредитования при сохранении поддержки корпоратов, в т.ч. государственных и окологосударственных проектов.
Что хорошо
Сильная динамика процентных и комиссионных доходов, расширение маржи.
Умеренный, но стабильный рост кредитного портфеля, особенно в корпоративном сегменте.
Достаточность капитала остается на комфортном уровне, что оставляет пространство для дивидендов по итогам года, если прибыль не ухудшится драматично во II полугодии.
Что настораживает
Дальнейший рост стоимости риска в случае ухудшения качества кредитного портфеля, особенно в рознице и МСБ.
Высокие операционные расходы (персонал, IT, инфраструктура), которые уже увеличиваются быстрее доходов.
Волатильность финансовых рынков, которая бьет по непостоянным доходам и усложняет выполнение годового плана по прибыли. Целевой ориентир менеджмента – около 600 млрд руб. за 2026 год, но достигнуть его будут непросто.
«Всеинструменты.ру» настроила инвесторов на позитивный лад
«ВИ.ру» («Всеинструменты.ру») отчиталась за II квартал. Отчетность выглядит позитивной, говорят аналитики: рост выручки продолжился, улучшилась маржинальность и укрепились денежные позиции, хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими периодами.
Ключевые данные отчета
Выручка выросла до 50,6 млрд руб., +10% год к году. Драйверами роста стали увеличение продаж в B2C, расширение базы B2B-клиентов, рост количества заказов, среднего чека и объема реализованных товаров.
Валовая рентабельность во II квартале превысила 33%, что связано с акцентом на высокомаржинальный B2B-сегмент, ростом доли собственных торговых марок (СТМ) и эксклюзивного импорта.
Что хорошо
Увеличение выручки на 10% выручки при такой валовой рентабельности – признак того, что компания растет не за счет демпинга, а за счет более качественного ассортимента и смещения в сторону B2B и СТМ.
Доля B2B в товарной выручке уже около 73,7%, что делает бизнес более предсказуемым и маржинальным.
Улучшение условий работы с поставщиками и эффективное управление оборотным капиталом позволили генерировать сильный свободный денежный поток (8 млрд руб. за первое полугодие). CAPEX остается низким (около 0,6–0,7% от выручки), что характерно для онлайн-ритейлера с уже построенной инфраструктурой.
Снижение чистого финансового долга и позитивный FCF уменьшают зависимость от дорогого заемного капитала.
Что не очень хорошо
Замедление темпов роста. Рост выручки на 10% – это уже не так много по сравнению с более высокими темпами в 2023–2024 годах. И рынок может требовать дополнительных драйверов роста (новые категории, география, сервисы).
Зависимость от макроусловий. Как и любой ритейлер инструментов и товаров для дома, «ВИ.ру» чувствителен к динамике реальных доходов населения и строительной активности.
Конкуренция. Давление со стороны маркетплейсов и крупных онлайн-игроков может ограничивать возможности по дальнейшему расширению маржи.
Что день грядущий нам готовит?
Рынок акций все также находится в фазе восстановления после значительного падения марта–июля. Аналитики оценивают ситуацию как умеренно позитивную, но с сохранением значительных рисков.
Цены на нефть растут после резкого трехдневного снижения, и это фундаментально поддерживает акции нефтяников и рынок в целом.
Сегодня выйдут данные Росстата по недельной инфляции. Если темпы роста цен продолжат замедляться, рынок получит новые аргументы в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки 11 сентября.
Также ждем публикации финансовых результатов Сбербанка и «Яндекса» за первое полугодие. Отчетность этих тяжеловесов рынка может задать тон торгам и повлиять на динамику индекса.