Утренний звон по рынку акций 29 июля

На недельном графике мощная растущая свеча от уровня 1900 также говорит о том, что период даунтренда завершен, хотя очевидно, что быстро расти в отсутствие важных позитивных новостей рынку будет трудно. Но фундаментально для рынка важно, что историческая линия растущего тренда устояла и теперь движение от нее скорее всего будут восходящим.