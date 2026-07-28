Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против 1600 компаний за содействие России
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против более чем 1600 компаний, которые, по мнению Брюсселя, содействуют России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой нового пакета ограничений.
По данным агентства, в случае принятия это станет крупнейшим числом юридических лиц, включенных в санкционный список в рамках одного пакета. Совокупный годовой оборот этих компаний превышает $20 млрд, а общая численность сотрудников составляет около 265 000 человек.
Как отмечают собеседники Bloomberg, после утверждения пакета число организаций, находящихся под санкциями ЕС в связи с конфликтом на Украине, увеличится примерно на 50%. Для принятия ограничений требуется единогласная поддержка всех стран – членов Евросоюза.
27 июля президент России Владимир Путин заявил, что западные страны стали рекордсменами как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности. По его словам, ограничения наносят ущерб самим их инициаторам.