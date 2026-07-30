Утренний звон по рынку акций 30 июля

Утренний звон по рынку акций 30 июляБиржа оседлала растущий тренд
Российский рынок акций начал торги четверга новым фронтальным ростом.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,98% и составил 2259,03. Индекс РТС поднялся на 0,98% и составил 896,76.
Базовый сценарий на сегодня – умеренный рост при условии стабильного нефтяного фона и отсутствия новых геополитических шоков. Рынок продолжит откликаться на полугодовые отчеты компаний.
На волне оптимизма
В среду российский рынок акций продолжил уверенный рост, и индекс Мосбиржи сумел закрыться выше уровня 2200 пунктов.
Ключевые новости дня не могли не радовать инвесторов. Нефть возобновила рост и баррель Brent вплотную приближается к уровню 90 долл. Конфликту между Ираном и США и, как следствие, проблемам с логистикой в Ормузском проливе не видно конца, а страны члены ОПЕК+ настроены прекратить увеличение добычи нефти с сентября текущего года. Все это подогревает рынок энергоносителей и является катализатором роста акций российских нефтяников.
При этом курс доллара подбирается к 80 руб., а юаня – к 11,8 руб., что также поддерживает бумаги экспортеров.
Росстат отчитался о падении недельной инфляции до 0,04%, а годовая инфляция на 27 июля, по оценкам Минэкономразвития, составила 5,94%. Хотя промежуточные данные по темпам роста цен, как правило, слабо репрезентативны, инвесторы сейчас внимательно следят за этими цифрами. Если выяснится, что инфляция снижается в течение нескольких недель, то шансы на новое понижение ключевой ставки 11 сентября возрастут, и рынок начнет закладывать это в цены.
Оптимизма игрокам добавляют и сильные отчеты ряда крупных российских компаний, в частности, Сбербанка и «Яндекса». В целом сезон полугодовых корпоративных отчетностей проходит весьма успешно, и это еще один драйвер роста как для отдельных бумаг, так и для индекса в целом.
Основная сессия 29 июля завершилась ростом индекса Мосбиржи на 2,1% до 2237,17 пункта, индекс РТС вырос на 1,25%, поднявшись до 888,08 пункта.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
Из небольшого числа упавших в цене акций можно выделить бумаги «Полюса» – 1300,6 руб. (-0,66%).
Технически преодоление узкой зоны сопротивления в районе отметки 2250 откроет индексу дорогу к отметке 2400 пунктов. Если новостной фон как минимум серьезно не ухудшится, у рынка есть все шансы продолжить восстановительный рост в рамках коррекции после пяти месяцев снижения с целью 2500 пунктов.
«Яндекс» сильно отчитался за II квартал
«Яндекс» нарастил выручку по МСФО по итогам II квартала на 16% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Рост на 35% также показал скорректированный показатель EBITDA, который увеличился до 89 млрд руб.
Отчет «Яндекса» – один из сильнейших квартальных результатов среди крупных российских IT-компаний, отмечают аналитики. Компания показала ускорение темпов роста прибыли относительно выручки, рост маржинальности, очень сильный операционный разворот в городских сервисах и практически полное отсутствие чистого долга.
Инвесторы могут расценить такой отчет как демонстрацию прибыльного и финансово устойчивого бизнеса с опциями в виде дальнейшего роста и возврата капитала через дивиденды и/или buyback.
Чистая прибыль Сбербанка превысила 1 трлн руб. за полгода
Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%. При этом чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г.
Отчет Сбербанка за первое полугодие – очень сильный, отмечают аналитики: рекордная прибыль свыше 1 трлн руб., ROE порядка 23–24%, опережающий рост доходов над расходами и снижение стоимости риска.
Для рынка акций это история про высокоэффективный и зрелый бизнес с очень высоким дивидендным потенциалом, где ключевые риски связаны не с текущей устойчивостью, а с будущим кредитным циклом и динамикой операционных расходов.
Что день грядущий нам готовит?
Фундаментально российский рынок акций, как отмечают эксперты, находится под давлением, но продолжает демонстрировать признаки восстановления после обновления многолетних минимумов.
К числу значимых для рынка угроз можно отнести геополитическую напряженность, неопределенность по траектории ключевой ставки ЦБ, динамику инфляции и возможное ужесточение денежно-кредитной политики.
Впрочем, высокие цены на нефть и рост аппетита к риску пока что подталкивают рынок наверх.
Сегодня ждем финансовые результаты Ozon за II квартал. «Дом.РФ» также опубликует отчет по МСФО за первое полугодие. Кроме того, за первое полугодие по МСФО отчитается «ЭЛ5-Энерго». А «Русгидро», «Интер РАО», «Аэрофлот» и ТГК-1 – по РСБУ за шесть месяцев.