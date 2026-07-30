Утренний звон по рынку акций 30 июля

Росстат отчитался о падении недельной инфляции до 0,04%, а годовая инфляция на 27 июля, по оценкам Минэкономразвития, составила 5,94%. Хотя промежуточные данные по темпам роста цен, как правило, слабо репрезентативны, инвесторы сейчас внимательно следят за этими цифрами. Если выяснится, что инфляция снижается в течение нескольких недель, то шансы на новое понижение ключевой ставки 11 сентября возрастут, и рынок начнет закладывать это в цены.