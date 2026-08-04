Утренний звон по рынку акций 4 августа

Утренний звон по рынку акций 4 августаБиржа продолжает искать новые поводы для оптимизма
Российский рынок акций начал вторник небольшим снижением несмотря на рост цены барреля Brent до 85 долл.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,29% и составил 2256,29. Индекс РТС снизился на 0,29% и составил 887,71.
Базовый сценарий на сегодня – попытки продолжить умеренный рост с целью выхода к уровню 2300 по индексу.
На волне оптимизма
3 августа российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост, продолжив восстановление после длительного периода падения. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2262,75 пункта, прибавив 1,6%. Долларовый индекс РТС вырос не так значительно – на 0,9%, до 890,25 пункта. Такая разница в динамике объясняется ослаблением рубля: курс доллара впервые с апреля превысил 80 руб.
Поддержку рынку оказали сразу несколько факторов:
Ожидание дивидендных выплат. На эту неделю приходится поступление крупных дивидендов (в том числе от Сбербанка), и инвесторы рассчитывали на реинвестирование части этих средств в акции.
Корпоративные новости и отчеты. Ряд компаний представили сильные результаты или объявили о новых значимых проектах.
Ослабление рубля. Слабая национальная валюта традиционно поддерживает экспортно ориентированные компании.
Главным негативом дня оставалось падение нефтяных цен, которые были чуть выше уровня 83 долл. за баррель.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«Сегежа» – 0,804 руб. (+22,47%),
«ЭсЭфАй» – 534,2 руб. (+9,38%),
ММК – 22,16 руб. (+4,7%),
АФК «Система» – 9,165 руб. (+4,09%),
«Северсталь» – 660 руб. (+3,38%).
На фоне падения нефтяных котировок одним из аутсайдеров дня стали бумаги «Лукойла» – 4607,5 руб. (-0,5%).
«Лента» активно покупает и ищет синергию активов
Выручка «Ленты» за первое полугодие выросла на 26,2% год к году и составила 648,5 млрд руб. За II квартал она увеличилась на 28,8% в сравнении с тем же периодом годом ранее, до 341,6 млрд руб.
Отчет «Ленты», как отмечают аналитики, отражает этап инвестиционной фазы роста: компания активно тратит ресурсы на расширение, что пока не транслируется в увеличение прибыли. Для инвесторов ключевым вопросом является способность менеджмента успешно интегрировать приобретенные активы и реализовать синергию.
При этом давление на маржинальность и рост долга, вероятно, сохранятся в ближайшие кварталы, пока интеграция «О'кей» и других сетей не начнет приносить ощутимый эффект.
Успех стратегии «Ленты» будет определяться ее умением повысить эффективность объединенной сети. Менеджмент прогнозирует рост рентабельности по EBITDA до не менее 7% по итогам 2026 года. Аналитики ожидают, что сделка с «О'кей» станет ключевым драйвером для достижения долгосрочных целей и восстановления рыночной оценки компании.
«Сегежа» построит биотехнологический комплекс вместе с Китаем
Лесопромышленный холдинг Segezha Group привлечет китайских партнеров к строительству нового биотехнологического комплекса «Новоенисейский ЛХК/Тайга» в Енисейском районе Красноярского края. На этой новости акции компании стали лидерами рынка по темпам роста.
Таким образом на официальном уровне подтверждена взаимная заинтересованность России и Китая в реализации масштабного проекта по глубокой переработке древесины в Красноярском крае. Речь идет не просто о «лесопилке», а о биотехнологическом комплексе, который должен производить широкую линейку высокомаржинальной продукции и стать одним из технологических локомотивов для всей отрасли.
Проект с китайскими партнерами – это положительный сигнал о будущем, но он не меняет кризисного настоящего «Сегежи», отмечают аналитики. Компании критически необходимо решить проблему большого долга и отрицательного денежного потока. Пока она не сможет стабильно генерировать прибыль, масштабные инвестиции в новый комплекс выглядят как дополнительный риск, а не гарантия роста.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня аналитики ждут от рынка акций сдержанно-позитивной динамики с попыткой продолжения роста. При этом пока индекс упирается в сильное техническое сопротивление на отметках 2280-2300 пунктов, что может спровоцировать фиксацию прибыли.
Некоторые эксперты полагают, что текущий рост – это лишь отскок после длительного падения, а не смена долгосрочного тренда. Они указывают на отсутствие значимых фундаментальных позитивных факторов для устойчивого движения наверх.
Решающее значение для рынка сегодня будет иметь динамика нефтяных цен и появление новых драйверов, способных перевесить их последнее резкое падение. Движение выше 2300 пунктов маловероятно без свежего позитива, особенно в геополитической сфере.