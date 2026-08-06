Итоги торгов на Мосбирже 6 августа

Итоги торгов на Мосбирже 6 августаПауза в новостях о переговорах по Украине и расширение антироссийских санкций заставили инвесторов зафиксировать прибыль
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 6 августа, уменьшился на 0,69% до 2285,88 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,27% и составил 884,56 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Ленты» (+1,51%), «Циана» (+1,47%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+1,13%), а также бумаги МКБ (+1,02%) и X5 (+0,92%). В аутсайдерах оказались бумаги «Русагро» (-13,92%), ММК (-3,32%), «Фосагро» (-2,93%), «Мосэнерго» (-2,92%) и «Газпрома» (-2,45%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,2% (-14 коп.) до 11,69 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,41 руб. (+48 коп.). Официальный курс евро составил 94,06 руб. (+87 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,74% до $80,82/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,26% до $76,2/барр.
В четверг индекс Мосбиржи в моменте достиг отметки 2316 пунктов, но удержать дневные достижения не смог, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. С одной стороны, конъюнктура благоволила покупкам – цены на нефть были в плюсе, а рубль проявлял слабость, с другой – пауза в новостях относительно перспектив возобновления переговоров по Украине и расширение антироссийских санкций Великобританией вынудили часть инвесторов зафиксировать прибыль, объясняет он.
Отчет Росстата по инфляции, вышедший днем ранее, оставил двоякое впечатление: с 28 июля по 3 августа потребительские цены снизились на 0,02% после роста на 0,04% в предыдущий период, зато годовая инфляция ускорилась до 6,13% с 5,95%, отметил Смирнов.
В пятницу борьба за круглые 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, вероятно, продолжится, но приближение выходных может вылиться в невысокую торговую активность, ожидают в БКС.
Прогноз Смирнова по курсу юаня – 11,9–12,2 руб., по курсу доллара – 80,5–82,5 руб. Рубль продолжает терять позиции: на него давят встречный эффект от снижения притока экспортной выручки и повышения спроса импортеров и населения на иностранные деньги, а также ожидание увеличения покупок валюты по бюджетному правилу и снижение геополитического оптимизма, перечисляет эксперт. Но потенциал укрепления валют ограничен, в ближней перспективе рубль может отыграть часть потерь – в курс начинают транслироваться более высокие июльские цены на нефть, считает он.
Мировые рынки перешли к более сдержанной динамике, отметил Смирнов: лидер США Дональд Трамп высказался о позитивных ожиданиях от переговоров с Ираном, но вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что диалог с Тегераном проходит сложно из-за того, что правительство в Иране расколото.
Ключевой макростатистикой пятницы станут данные по торговому балансу Китая и июльский отчет по рынку труда США, указывает Смирнов. На российском рынке Ozon представит финансовые результаты по международным стандартам за первое полугодие.