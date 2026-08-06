Итоги торгов на Мосбирже 6 августа

Прогноз Смирнова по курсу юаня – 11,9–12,2 руб., по курсу доллара – 80,5–82,5 руб. Рубль продолжает терять позиции: на него давят встречный эффект от снижения притока экспортной выручки и повышения спроса импортеров и населения на иностранные деньги, а также ожидание увеличения покупок валюты по бюджетному правилу и снижение геополитического оптимизма, перечисляет эксперт. Но потенциал укрепления валют ограничен, в ближней перспективе рубль может отыграть часть потерь – в курс начинают транслироваться более высокие июльские цены на нефть, считает он.