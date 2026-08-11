Утренний звон по рынку акций 11 августа

Отчет вышел на фоне глубокого ценового падения акций «Инарктики». Ранее бумаги потеряли почти половину стоимости от годовых максимумов. Отчет за первое полугодие, говорят аналитики, – важный сигнал о выходе компании из кризиса, но рынок уже частично заложил это в цену. Ключевой вопрос для акций сейчас – сможет ли «Инарктика» монетизировать выросшую биомассу в условиях падающих цен на рыбу.