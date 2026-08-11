Утренний звон по рынку акций 11 августа

Утренний звон по рынку акций 11 августаБорьба за уровень 2300 по индексу Мосбиржи продолжается
Российский рынок акций утром уверенно растет на фоне движения нефти к отметке $90 за баррель.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,07% и составил 2317,85. Индекс РТС вырос на 1,07% и составил 883,92.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в надежде на новые позитивные новости с геополитического фронта.
Рынок застрял в коридоре
Понедельник российский рынок акций завершил умеренным ростом, однако день прошел под влиянием разнонаправленных факторов. В итоге это не позволило индексу и с третьей попытки закрепиться выше психологически важного уровня 2300 пунктов.
Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос на 0,5%, закрывшись на отметке 2293,32 пункта. Индекс РТС практически не изменился, снизившись на 0,01% до 874,57 пункта.
Основной импульс роста в начале недели обеспечили геополитические ожидания и рост цен на нефть. В первой половине дня индекс Мосбиржи даже превышал 2305 пунктов, обновив внутридневной максимум, однако закрепиться выше этого уровня не смог. К середине дня позитивный импульс начал угасать, и рынок перешел к консолидации. Зона 2300 пунктов вновь выступила сильным сопротивлением.
В итоге инвесторы остановились в режиме ожидания. В последние дни обороты торгов сократились, диапазоны движения цен сузились, и рынку явно требуются новые драйверы для движения наверх.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
ГК «Самолет» – 436,2 руб. (+17,57%),
Ozon – 3071,5 руб. (+7,51%),
VK – 160,85 руб. (+6,24%),
«Русал» – 28,16 руб. (+6,04%),
АФК «Система» – 9,3 руб. (+4,46%).
Аутсайдерами дня стали префы «Сургутнефтегаза» – 42,39 руб. (-1,48%) и «Т-технологии» – 277,5 руб (-1,27%)
У «Самолета» сменился ключевой акционер
Фонд «Горизонт» продал пакет из 17,58% обыкновенных голосующих акций ГК «Самолет». Покупателем выступила инвестиционная компания Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана» и находящаяся под управлением Fonte Capital Ltd.
Для продавца это почти полный выход из бизнеса. «Горизонт» начал постепенно сокращать долю с 29,12% с февраля 2026 г. Для покупателя это расширение экспозиции в секторе недвижимости. При этом Fonte Capital ранее не являлась профильным инвестором в недвижимость.
Сделка, как отмечают аналитики, знаменует завершение важного этапа в истории «Самолета» – смену ключевого акционера. Приход казахстанского фонда с международными компетенциями выглядит позитивно для компании, однако сохраняются фундаментальные риски: высокий долг, убыточность и сложные условия на рынке жилья в условиях жесткой денежно-кредитной политики.
Рыночный оптимизм, вызванный сделкой, пока отражает скорее снятие риска перехода прав собственности, чем решение операционных проблем девелопера.
Ловись, рыбка
По итогам первого полугодия «Инарктика» (крупнейший производитель аквакультурной красной рыбы в РФ) продемонстрировала уверенный операционный рост. Объем продаж увеличился на 57% год к году до 13 200 тонн, выручка выросла на 38% год к году до 13,8 млрд руб.
Основной причиной текущего роста стали успешные сезоны зарыбления 2024-2025 гг. Цикл выращивания лосося в морских садках занимает около двух лет, поэтому рыба, зарыбленная ранее, доросла до товарных размеров и обеспечила значительное увеличение биомассы и объемов продаж.
Компания отмечает, что уже восстановила биомассу в воде почти на 90% от уровня 2023 г. и сохраняет планы по удвоению производства в среднесрочной перспективе.
Отчет вышел на фоне глубокого ценового падения акций «Инарктики». Ранее бумаги потеряли почти половину стоимости от годовых максимумов. Отчет за первое полугодие, говорят аналитики, – важный сигнал о выходе компании из кризиса, но рынок уже частично заложил это в цену. Ключевой вопрос для акций сейчас – сможет ли «Инарктика» монетизировать выросшую биомассу в условиях падающих цен на рыбу.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня рынок вновь пытается вырасти, но успех этого движения не гарантирован.
На стороне позитива геополитические надежды, рост нефти и ослабление рубля. За негатив – иссякание импульса покупок, стойкое техническое сопротивление в индексе Мосбиржи и переход многих игроков в выжидательную позицию.
Наиболее вероятный сценарий на сегодня – консолидации вблизи отметки 2300. Ключевое значение будет иметь тональность новостного фона: подтверждение геополитического позитива может подтолкнуть индекс к 2350 пунктам, а отсутствие новостей или негативные сигналы спровоцируют фиксацию прибыли и откат в сторону поддержки 2250 пунктов.
Сегодня ждем отчетность «Т-технологий» по МСФО за II квартал, «Аэрофлот» обнародует операционные результаты за июль. Сбербанк представит сокращенные результаты по РСБУ за семь месяцев.