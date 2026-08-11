Итоги торгов на Мосбирже 11 августа

Индекс Мосбиржи во вторник рос, стремясь закрепиться выше 2300 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Сырьевой и валютный факторы благоволили покупкам – нефть приблизилась к уровню $90/барр., а рубль оставался слабым, хотя и сократил темп снижения, указывает он. Также на рынок могут возвращаться ранее выплаченные дивиденды, что подпитывает ликвидность, добавил эксперт. Кроме того, участники торгов сохраняют геополитические надежды в свете ожидаемого визита американских переговорщиков в Киев и Москву, хотя официального подтверждения этих планов до сих пор не было, отмечает Смирнов.