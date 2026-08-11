Итоги торгов на Мосбирже 11 августа

Итоги торгов на Мосбирже 11 августаИндекс во вторник рос, так как сырьевой и валютный факторы благоволили покупкам
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 11 августа, вырос на 1,33% до 2323,82 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,61% и составил 888,69 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги ВТБ (+4,59%), Ozon (+3,46%), обыкновенные акции «Северстали» (+3,43%), бумаги Совкомбанка (+2,27%) и привилегированные акции «Татнефти» (+2,19%). В аутсайдерах оказались бумаги «Алросы» (-1,97%), «Русала» (-1,83%), «Полюса» (-1,41%), En+ Group (-1,31%) и Х5 (-1,17%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 6 коп. до 12,24 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,37 руб. (-23 коп.). Официальный курс евро составил 95,18 руб. (-10 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,23% до $88,8/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,39% до $83,27/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник рос, стремясь закрепиться выше 2300 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Сырьевой и валютный факторы благоволили покупкам – нефть приблизилась к уровню $90/барр., а рубль оставался слабым, хотя и сократил темп снижения, указывает он. Также на рынок могут возвращаться ранее выплаченные дивиденды, что подпитывает ликвидность, добавил эксперт. Кроме того, участники торгов сохраняют геополитические надежды в свете ожидаемого визита американских переговорщиков в Киев и Москву, хотя официального подтверждения этих планов до сих пор не было, отмечает Смирнов.
В случае закрепления индекса Мосбиржи на 2300 пунктах откроется путь к ближайшей цели в области 2350–2360 пунктов, отмечает аналитик.
На глобальных рынках усилилась осторожность из-за новой волны эскалации на Ближнем Востоке, указывает Смирнов: Иран нанес ракетный удар по американской базе в Бахрейне, йеменские хуситы атаковали саудовское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а до этого – крупный НПЗ Saudi Aramco. Инциденты с атаками и неопределенность с переговорами сказываются на общерыночных настроениях, считает он.
В середине недели будет опубликован июльский ИПЦ США, ежемесячные отчеты представят МЭА и ОПЕК. На российском рынке «Ростелеком» раскроет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие. Также в среду Росстат сообщит ИПЦ за июль и недельный отчет по инфляции – существенные отклонения от ожиданий могут повлиять на общий сентимент.
На старте недели курсы валют в моменте превышали 83 руб./$ и 12,3 руб./юань, но российская валюта сумела стабилизироваться и отыграть часть потерь, говорит Смирнов. Локального дефицита китайской валюты больше нет, на что указывает динамика однодневной индикативной ставки RUSFAR в юанях, поясняет эксперт. Дополнительную поддержку рублю вскоре будет оказывать подготовка компаний к налоговому периоду, а также начало трансляции в курс цен на нефть июля, перечисляет он. Также Смирнов обращает внимание на восстановление спроса на рублевый долг – индекс гособлигаций RGBI укрепился до уровней конца июня, закрепившись выше 115 пунктов.
При этом риски девальвационных срывов сохраняются из-за неравномерного притока экспортной выручки и высокого спроса на валюту со стороны импортеров, которым необходимо пополнять склады перед высоким сезоном продаж, указывает эксперт. С учетом всех факторов его краткосрочный прогноз по курсам: доллар – 81–83 руб., юань – 12,05–12,35 руб.