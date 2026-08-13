Итоги торгов на Мосбирже 13 августа

Против рублевых активов локально работает усиление геополитической неопределенности, отмечает Смирнов. Продавая облигации и акции, инвесторы часто перекладываются именно в валюту – отсюда усиление давления на рубль, поясняет он. При этом текущий спад цен на нефть, по его словам, не столь существенный, так как они находятся на относительно высоком уровне и могут поддержать рубль в сентябре. Но против рубля играет сезонность: растет спрос на валюту со стороны импортеров, которым надо формировать запасы на высокий сезон продаж, отмечает аналитик. К тому же на пике пора отпусков, когда валютная наличность также востребованна, добавляет он.