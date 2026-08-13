Итоги торгов на Мосбирже 13 августа

Итоги торгов на Мосбирже 13 августаИнвесторы устали ждать сигналов о возобновлении мирных переговоров по Украине
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 13 августа, снизился на 3,01% до 2232,14 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 3,95% и составил 839,05 пункта.
Лидерами роста в четверг стали бумаги МКБ (+5,41%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,11%) и бумаги ЮГК (+0,01%). В аутсайдерах оказались бумаги «Русагро» (-8,05%), «Полюса» (-7,75%), «Алросы» (-5,83%), «Ростелекома» (-5,37%) и «Циана» (-4,72%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 15 коп. до 12,45 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,81 руб. (+0,81 руб.). Официальный курс евро составил 96,75 руб. (+0,97 руб.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,97% до $88,12/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,12% до $82,34/барр.
Индекс Мосбиржи в четверг перешел к коррекции на фоне отсутствия геополитических новостей и волны снижения сырьевых активов, включая нефть, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Инвесторы устали ждать сигналов, подтверждающих перспективы возобновления мирных переговоров по Украине, и перешли к фиксации прибыли, поясняет он. К тому же украинский президент заявил, что в переданных Киевом Вашингтону мирных предложениях не предусматривается территориальных уступок, добавляет аналитик.
Данные Росстата по инфляции вышли лучше ожиданий, отмечает Смирнов: в июле рост потребительских цен в России замедлился до 0,54% после 0,87% в июне. Консенсус-прогноз экономистов предполагал +0,65% в июле, напоминает он. В годовом выражении инфляция в июле уменьшилась до 5,98% с отметки 6,02% по итогам июня.
В пятницу в еврозоне будет опубликована предварительная оценка ВВП за II квартал, в США выйдут данные по розничным продажам за июль. На российском рынке Совкомбанк, HeadHunter, «Интер РАО» и «Распадская» представят финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 г.
Без появления новых вводных фиксация прибыли перед выходными может продолжиться, но поддержка у 2200 пунктов индекса Мосбиржи, вероятнее всего, устоит, прогнозирует Смирнов.
Против рублевых активов локально работает усиление геополитической неопределенности, отмечает Смирнов. Продавая облигации и акции, инвесторы часто перекладываются именно в валюту – отсюда усиление давления на рубль, поясняет он. При этом текущий спад цен на нефть, по его словам, не столь существенный, так как они находятся на относительно высоком уровне и могут поддержать рубль в сентябре. Но против рубля играет сезонность: растет спрос на валюту со стороны импортеров, которым надо формировать запасы на высокий сезон продаж, отмечает аналитик. К тому же на пике пора отпусков, когда валютная наличность также востребованна, добавляет он.
Технически краткосрочный потолок для доллара – 85 руб., для юаня – 12,6 руб., указывает Смирнов. С этих уровней с большой вероятностью последует откат к 82–83 руб. и 12,1–12,3 руб. соответственно, прогнозирует он. К концу месяца можно будет увидеть валюты и ниже из-за налогового периода, перекладки в курс возросших с середины – конца июля цен на нефть, сокращения физического спроса на валюту, считает он.