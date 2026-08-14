Утренний звон по рынку акций 14 августа

Технически индекс не смог закрепиться выше сильного сопротивления 2313 пунктов и откатился вниз. Ближайшая поддержка находится на уровне 2213 пунктов, а ее пробой может открыть дорогу к повторному тестированию отметки 2000 пунктов. И этот вариант нельзя исключать, потому что рынку все же придется закрыть «висящий» с 21 июля гэп.