Утренний звон по рынку акций 14 августа

Утренний звон по рынку акций 14 августаБиржу накрыла волна коррекции
Российский рынок акций утром в четверг открылся на уровнях закрытия предыдущего торгового дня. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,02% и составил 2232,53. Индекс РТС вырос на 0,02% и составил 839,20.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация и попытка стабилизации после серьезного снижения, произошедшего накануне.
Назревшая распродажа
13 августа рынок акций завершил уверенным падением, полностью похоронив надежды на закрепление выше уровня 2300 пунктов.
Индекс Мосбиржи снизился на 3,01%, закрывшись на отметке 2232,14 пункта, и это стало самым сильным падением с 17 июля. Индекс РТС упал на 3,95% до 839,05 пункта.
Одним из главных драйверов коррекции, как отмечают аналитики, стало исчерпание геополитического оптимизма. Рынок почти неделю отыгрывал надежды на скорое возобновление российско-американских переговоров по украинскому урегулированию, однако каких-то подвижек не последовало.
Дополнительным негативом стало снижение цен на нефть. Котировки Brent к вечеру четверга опустились к отметке $88 за баррель на фоне коррекции и опасений за спрос.
Технически индекс не смог закрепиться выше сильного сопротивления 2313 пунктов и откатился вниз. Ближайшая поддержка находится на уровне 2213 пунктов, а ее пробой может открыть дорогу к повторному тестированию отметки 2000 пунктов. И этот вариант нельзя исключать, потому что рынку все же придется закрыть «висящий» с 21 июля гэп.
В таких условиях единоличным лидером роста среди относительно ликвидных бумаг оказались префы «Сургутнефтегаза» – 42,67 руб. (+0,51%).
Аутсайдерами дня стали
VK: превосходя ожидания
VK опубликовала финансовые результаты за II квартал и первое полугодие. Отчет продемонстрировал значительное ускорение темпов роста практически всех показателей во II квартале по сравнению с I.
В частности выручка (+17% до 43,5 млрд руб.) не только превысила средний прогноз, но и оказалась выше самых оптимистичных оценок (+10%). Рост EBITDA (+41%) существенно обогнал рост выручки, что говорит об улучшении операционной эффективности.
Отчет VK – однозначно сильный и превзошедший ожидания, отмечают эксперты. Опережающий рост прибыльности, выход на положительную чистую прибыль, существенное снижение долговой нагрузки – все это не может не радовать инвесторов.
Однако стоит отметить замедление роста VK Tech – это повышает зависимость компании от рекламного сегмента. Дальнейший успех будет зависеть от способности VK удерживать темпы роста в рекламе, запускать новые продукты и наращивать долю быстрорастущих направлений (EdTech, финтех, облачные сервисы).
X5 показала неоднозначный отчет
Отчет X5 Group за II квартал и первое полугодие продемонстрировал неоднозначную картину: выручка продолжает уверенно расти (второй квартал подряд около 10%), однако прибыльность существенно снижается (чистая прибыль до МСФО упала почти на 30% за квартал) под давлением роста финансовых расходов и увеличения долговой нагрузки. Показатели EBITDA и чистой прибыли оказались немногим хуже консенсус-прогнозов аналитиков.
X5 сохраняет операционную устойчивость и наращивает масштаб, но цена этого роста – давление на маржинальность и чистую прибыль, отмечают эксперты. Ключевой вопрос для инвесторов – сможет ли компания стабилизировать рентабельность на фоне высокой долговой нагрузки и растущих процентных расходов. Пока отчет оценивается как нейтральный с негативным уклоном из-за разочаровывающей динамики прибыли.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня, как полагают аналитики, на рынке вероятна консолидация и попытка стабилизации после сильного падения, произошедшего накануне. Настроения участников рынка остаются сдержанными из-за отсутствия позитивных геополитических сигналов, однако коррекционная поддержка и ожидание хороших корпоративных отчетов могут удержать индекс от дальнейшего падения.
В целом аналитики считают текущее снижение техническим откатом без нового фундаментального негатива. Уровень 2200 пунктов является мощной психологической и технической поддержкой, которая с большой долей вероятности должна устоять.
'Сегодня выйдут отчеты «Каршеринг Руссия», Совкомбанка, «Хэдхантера», «Интер РАО» и «Распадской». В фокусе внимания будут любые геополитические новости – именно они сейчас являются одним из основных драйверов рынка.